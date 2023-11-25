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СрочноВ Новосибирске перевернулась «Газель»
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«Автомобиль оказался на боку»: в Дзержинском районе перевернулась «Газель» — фото с места ДТП

Информация о происшествии появилась в соцсетях

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На участке дороги перевернулась «Газель»

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25 ноября на правом берегу Новосибирска на дороге перевернулась машина. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел в Дзержинском районе. На боку оказалась «Газель».

Авария произошла вблизи дома №163 на проспекте Дзержинского, машина перевернулась на улице Верещагина.

Авария произошла вблизи дома №163 на проспекте Дзержинского

Авария произошла вблизи дома №163 на проспекте Дзержинского

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— На дорогу у дома №163 на проспекте Дзержинского неожиданно вышла бабушка. Чтобы избежать столкновение, мужчине пришлось резко затормозить, но из-за сильного гололёда автомобиль оказался на боку, — сообщили в паблике со ссылкой на подписчика.

Другой подписчик паблика якобы заявил, что на участке дороги имеется «крутой подъем». НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

25 ноября в Новосибирской области на трассе Р-255 «Сибирь» развернуло фуру. На участке ДТП образовалась пробка, по данным отдела пропаганды ГИБДД по региону, в происшествии никто не пострадал.

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