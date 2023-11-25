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«Стоим уже час»: пробка сковала федеральную трассу под Новосибирском — там развернуло фуру

Фотографии с места произошедшего опубликовали в Сети

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Движение затруднено вблизи села Егоровка

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В Новосибирской области вечером 25 ноября на дороге развернуло фуру. Данные о происшествии появились в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что грузовой автомобиль заметили на 108 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

— В результате ДТП образовалась большая пробка в обе стороны. Проезд перекрыт, — указано в сообщении.

Данные о ДТП на участке дороги также появились на сайте «Яндекс.Карты». Сообщение о происшествии опубликовал пользователь сервиса в 17:43 часов.

На участке трассы образовалась пробка

На участке трассы образовалась пробка

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— Вероятно ДТП. Стоим уже час в сторону Новосибирска, в сторону Болотного движение с горем пополам идет, — указано на сайте со ссылкой на источник «Автоскан Мониторинг».

Движение затруднено на участке трассы вблизи села Егоровка Болотнинского района Новосибирской области. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.

Утром 25 ноября в Новосибирской области бензовоз врезался в два автомобиля. Место ДТП попало на видео.

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