Бензовоз врезался в «КамАЗ» и «Гранту» на новосибирской трассе — видео с места

Утром 25 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области бензовоз врезался в два автомобиля. Авария произошла на трассе «Сибирь».



Об аварии сообщил Telegra-канал «АСТ-54 Black». По информации ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло около 07:15 на трассе. На дороге стояла «Лада Гранта», которая ранее попала в аварию. В нее врезался бензовоз марки «Вольво». Затем он врезался в пожарную машину марки «КамАЗ».