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Бензовоз врезался в «КамАЗ» и «Гранту» на новосибирской трассе — видео с места

В аварии есть пострадавшие

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Под Новосибирском произошло жетское ДТП с участием бензовоза и пожарной машины

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Утром 25 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области бензовоз врезался в два автомобиля. Авария произошла на трассе «Сибирь».

Об аварии сообщил Telegra-канал «АСТ-54 Black». По информации ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло около 07:15 на трассе. На дороге стояла «Лада Гранта», которая ранее попала в аварию. В нее врезался бензовоз марки «Вольво». Затем он врезался в пожарную машину марки «КамАЗ».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На видео попали с места ДТП попали и бензовоз, и пожарная машина

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

В полиции уточнили, что в аварии есть пострадавшие, их доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске отправили под стражу водителя за смертельное ДТП. В результате аварии погиб 18-летний пешеход.

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Новосибирская областьДТПАварияБолотнинский район
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