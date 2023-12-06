«Валюша не плакала эти годы. Она не может»: 7 лет жуткой аварии в Югре, в которой погибли дети-акробаты

В регионе в этот день было объявлено штормовое предупреждение, шел снег и дул сильный ветер. Водителей просили воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды. Но не все прислушались.



Авария с юными акробатами из Нефтеюганска произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, когда уже стемнело. Сейчас трассу называют «дорогой смерти» — уж очень много жизней она забрала за последние годы. В момент ДТП в автобусе находилось 33 человека, среди которых 30 — дети.



— На 926 километре трассы около 16:00 местного времени столкнулись пассажирский рейсовый автобус «Кароса», два грузовика и легковой автомобиль «Лада-Приора». В ДТП попала детская команда, возвращавшаяся с соревнований по акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, — говорилось в первых информационных сводках.

