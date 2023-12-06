«Валюша не плакала эти годы. Она не может»: 7 лет жуткой аварии в Югре, в которой погибли дети-акробаты

Семь лет прошло со дня жуткой катастрофы с командой акробатов из Нефтеюганска. Холодной и заснеженной зимой 2016 года в ДТП погибли 12 человек, десять из них — дети, возвращавшиеся домой с соревнований. Наши коллеги из 86.RU вспомнили те страшные события, поговорили с очевидцами, и узнали, изменилось ли что-то на законодательном уровне в системе перевозки детей за эти годы.
Два тягача смяли автобус
Если вбить в поисковике «4 декабря 2016 года» обязательно выйдет авария в Нефтеюганске. Тогда за трагическими событиями следила вся страна. Юные спортсмены и их тренеры возвращались с открытого первенства Югры по спортивной акробатике. Домой ехали в приподнятом настроении с серебряным кубком.
В регионе в этот день было объявлено штормовое предупреждение, шел снег и дул сильный ветер. Водителей просили воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды. Но не все прислушались.
Авария с юными акробатами из Нефтеюганска произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, когда уже стемнело. Сейчас трассу называют «дорогой смерти» — уж очень много жизней она забрала за последние годы. В момент ДТП в автобусе находилось 33 человека, среди которых 30 — дети.
— На 926 километре трассы около 16:00 местного времени столкнулись пассажирский рейсовый автобус «Кароса», два грузовика и легковой автомобиль «Лада-Приора». В ДТП попала детская команда, возвращавшаяся с соревнований по акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, — говорилось в первых информационных сводках.
Когда начали появляться подробности аварии, в шоке были все жители Югры, да и страны в целом. Самые страшные опасения подтвердились — в ДТП погибли и пострадали дети.
Автобус столкнулся с тягачом Volvo под управлением водителя Раиля Саитханова, выехавшего на встречную полосу. Звучала версия, что водитель стал засыпать за рулем. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он сам выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовым тягачом «Скания». К ДТП, по версии следствия, привели действия водителя Volvo. После соприкосновения бортов машин гусеничный вездеход слетел с трала и протаранил конструкцию автобуса, вместе с находившимися внутри людьми.
Десять человек, включая восемь детей, погибли на месте. Остальных пострадавших было решено вести в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Она была ближайшей от места аварии — в 31-м километре. Один ребенок скончался по дороге в медучреждение. Еще один — умер в реанимации. Туда же в очень тяжелом состоянии доставили еще 12 человек. Остальных пострадавших разместили в стационаре.
В Ханты-Мансийиск срочно прилетели два ведущих хирурга и анестезиолог Государственного педиатрического медуниверситета из Санкт-Петербурга. После операций и длительного пребывания в больнице, многим детям пришлось пройти сложнейшую реабилитацию. Троих — особенно пострадавших детей — доставили спецбортом для лечения в московский НИИ им. Бурденко.
Похороны
Цветы, слезы, слова соболезнования. На прощание с погибшими пришли более 50 тысяч человек, это почти половина города. Церемония проходила в самом большом спортивном зале Нефтеюганска. Она длилась больше трех часов. Люди все шли и шли. Многие или были знакомы с погибшими или знали родственников. В тот день город утопал в слезах. Среди погибших — восемь девочек и два мальчика. Самому младшему из ребят только исполнилось восемь лет, старшей было 16.
Восьмерых детей и старшего тренера команды Ирину Кимакину похоронили на городском кладбище. Тела двух погибших девочек, по просьбе родственников, доставили в Ташкент и Уфу. Второго тренера юных акробатов, Татьяну Тихонову, похоронили в родном поселке Верхняя Синячиха Свердловской области. Сама того не подозревая, Татьяна Тихонова спасла жизни шестерых детей. Она отправила их домой на день раньше, чтобы не баловались и не отвлекали тренеров от судейства.
Суд
Водителей автобуса и грузовика после аварии доставили в больницу вместе с другими пострадавшими, а затем задержали в качестве подозреваемых. Такое решение было принято, поскольку оба дали противоречивые показания о местонахождении машин в момент столкновения. Позже уголовные дела возбудили в отношении владельца автобуса и директора спортшколы. Расследование длилось почти два года.
В феврале 2018 года Ханты-Мансийский районный суд признал виновными водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова (6 лет 9 месяцев колонии общего режима), водителя автобуса Марата Зайнуллина (1,5 года колонии общего режима), владельца автобуса Александра Сидорук (1,3 года), директора спортшколы Ирину Тарасову (11 месяцев принудительных работ).
Родители погибших и пострадавших в ДТП спортсменов из Нефтеюганска потребовали пересмотра дела, поскольку посчитали, что наказание должны понести и другие люди. Экспертиза установила нарушения правил перевозки груза, который сместился с трала и протаранил автобус. В деле появились новые фигуранты. Водитель второго трала, который изначально проходил по делу, как свидетель, спустя время тоже стал подозреваемым.
Президиум суда Ханты-Мансийского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы. Однако в сентябре 2020 года окружной суд Югры удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, просившей возобновить расследование о ДТП под Ханты-Мансийском. Но из-за «неверной квалификации дела» новые обвинения не были выдвинуты.
История Валюши Жулиной
13-летняя Валя Жулина выжила в той аварии, но получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Врачи не давали никаких прогнозов, даже не могли сказать, сможет ли юная спортсменка пережить перелет в медицинский центр Москвы, где ей собирались сделать операцию.
В день аварии мама и папа Вали были на работе. Отец, как только узнал о случившемся, бросился на место ДТП. Он находился неподалеку на месторождении. Мужчине в поисках своей дочки пришлось опознавать всех погибших в ДТП детей. Но его девочки в морге не оказалось. В это время Валю без сознания доставили в реанимацию.
— После аварии она вообще лежала в состоянии овоща. Нужно было срочно лететь в Москву, и там делать операцию. Но никто не знал, сможет ли Валя пережить перелет, это было очень опасно, — рассказывает старшая сестра Татьяна. — Папа с мамой приняли такое решение, поскольку все понимали, что, если не попытаться, вообще ничего не получится.
Мама Елена отправилась в московскую клинику вместе с дочкой. Она два года буквально не отходила от своего ребенка. Когда девочка начала двигать пальчиками — это было счастье и слезы радости для всей семьи.
— Мы приходили и просто говорили: «Привет, я — твоя сестра, или я — твой папа, например. Все хорошо». Она пальчиком потихоньку двигала. То есть она не повернуться не могла, не говорить, ничего не могла. Но она нас видела, глазами следила, моргала, — вспоминает Татьяна.
Сегодня Валюша продолжает восстанавливаться и уже может ходить без опоры. Два раза в год девушка проходит медицинскую реабилитацию в округе, а дома — занимается в спортзале.
— Раньше она вообще не могла ни стоять, ни ходить. Нам говорили, что это вообще невозможно, что она привязана к коляске на всю жизнь. Но она потихоньку начала, и сейчас она уже делает 4–5 шагов сама. Она тренируется в спортзале. Тренер очень ей помогает, постоянно следит, чтобы она занималась. Главное не бросать, иначе не будет никакого прогресса. Тут уже все зависит от работы Валюши, ее желания. Врачи, что могли — сделать. Ее спасли — это самое главное. Но она на самом деле очень сильно старается, даже когда в пандемию не было, тренировок, она занималась дома. С речью тоже намного лучше стало. Это мамина заслуга. Она не отходила от Валюши и постоянно занималась с ней. И преподаватели со школы приходили. Да и в целом Валюша еще тот болтун: и историю расскажет, и пошутит. Сейчас она уже полностью все понимает, может анализировать ситуацию. Она немножко подтормаживает, думает, как правильно сказать, но говорит она хорошо. Единственное — она не может плакать. Все эти годы. Если что-то случается неприятное, она грустит.
Долгое время Татьяна корила себя за то, что произошло с сестрой. Ведь именно по ее стопам пошла Валюша, начав заниматься акробатикой:
— Когда это случилось, я очень корила себя за то, что сестра поехала, а не я. Она восхищалась тем, чем я занимаюсь. Хотела тоже быть спортсменкой. Так сложилось, что мне нужно было сделать перерыв для подготовки к экзаменам, я была тогда в 10 классе. И я не поехала на те соревнования. Я очень сильно переживала из-за этого. Мама меня успокаивала, говорила, чтобы я ни в чем не виновата. А я все думала, что не уберегла сестренку — повела за собой и не оказалась рядом в тот момент.
Татьяна окончила физкультурный факультет и сейчас преподает фитнес в Нефтеюганске. Она считает, что родители до сих пор боятся отдавать детей на акробатику, опасаясь, что трагедия может повториться.
Что (не) изменилось в перевозках детей за эти годы
По данным следствия, перевозка детей из Нефтеюганска в Ханты-Мансийск не была согласована должным образом, а предусмотренное при подобных маршрутах сопровождение отсутствовало. Только после гибели десяти детей в округе вспомнили о контроле за перевозкой детско-юношеских групп.
Через несколько месяцев глава департамента по физической культуре и спорту ХМАО на встрече с родителями сообщил о принятых в регионе мерах. Помимо контроля и ужесточения мер, муниципалитетам решили купить транспорт для перевозок детей. Всего 68 автобусов, шесть из которых — для Нефтеюганска. В программы спортивных соревнований добавили еще один день, чтобы после завершения состязаний спортсмены могли уехать утром, что исключит перевозку детей в темное время суток. Кроме того, при подаче уведомлений на перевозку детей ГИБДД составляет график маршрута автобуса и работающие в данном направлении наряды отслеживают передвижение транспорта.
Однако на недавней встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жителями этот вопрос был поднят вновь. Оказалось, что за 7 лет проблема в округе так и не решена. Родители и тренеры жалуются, что бумажной волокиты и запретов стало больше, также как и затрат на подготовку транспорта. А бюджеты спортшкол и школ искусств не увеличились. Родителям приходится самостоятельно решать вопросы с транспортом, договариваться, обращаться в ГИБДД для того, чтобы дети участвовали в турнирах и фестивалях. Не всегда это получается.
— У нас очень развит спорт, театры. Мы хотели бы, естественно, фестивали посетить, посмотреть что-то, себя показать. Но возможности выехать нет. Нам нужен междугородний автобус. Вот буквально даже месяц тому назад дети не могли выехать на фестиваль и не участвовали в нём только потому, что не могли доехать, — рассказала одна из мам.
Губернатор не смогла рассказать, какая работа ведется в округе в этом направлении. Но при этом попросила самодеятельностью не заниматься.
— Я сразу еще раз предупреждаю — ни в коем случае не надо заниматься при таких обстоятельствам самодеятельностью и рисковать, привлекать и нанимать не специально подготовленных для этого транспортные средства и водителей. Я вас очень прошу, на одни и те же грабли болезненные, мало сказать, болезненные, трагические, давайте не будем наступать, — ответила Комарова.
При этом глава региона сообщила югорчанам, что она совсем недавно решила этот вопрос для Макеевки, передав в ДНР автобус специально для перевозки детей не в черте города, а за пределами. Комарова предложила подумать, что стоит сделать для решения этого вопроса в ХМАО.
— Давайте подумаем, как это сделать — то ли какого-то подрядчика найти на такие случаи, подготовленного специально, который пройдёт все стандарты, регламенты, требования и сможет быть допущен до исполнения такой услуги. Или каким-то другим способом. Но, наверно, в этом есть смысл: у нас большой регион, слава богу, есть дороги. Мы активно занимаемся проведением различных конкурсов, соревнований, потому что это очень правильно для развития возможностей детей. Давайте подумаем. Нужно найти механизм — не просто выделить автобус, его потом содержать и так далее, найти схему, как это сделать, — все, что смогла ответить родителям губернатор.
Дети продолжают гибнуть в ДТП
Правила перевозки детей ужесточили в целом по России. Согласно им, скорость движения автобуса, в котором едут дети, не должна превышать 60 км/ч. В пути должны быть остановки. Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, а на его крыше должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.
В ночное время — с 23:00 до 6:00 — автобус с детьми не должен преодолевать расстояние более 100 километров. Если продолжительность поездки больше 12 часов и используется 3 автобуса и более, группу должен сопровождать медик.
Детей до 7 лет нельзя включать в состав группы, если в пути они будут больше четырех часов. В автобусе должны быть сопровождающие. Их число зависит от количества дверей в автобусе.
Водители должны иметь опыт не менее года, не привлекаться за нарушение ПДД в течение года. Если детей перевозят на одном или двух автобусах нужно за 1–2 суток подать уведомление в местную Госавтоинспекцию. Если автобусов три и больше их должны сопровождать патрульные автомобили.
Тем не менее аварии, в которых гибнут дети продолжают происходить. Так, 3 февраля 2019 года на автодороге Калуга — Вязьма автобус MAN, в котором находились 45 человек, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли семь человек, из них трое детей. За медицинской помощью обратились 38 человек, восемь ребят были госпитализированы. Дети ехали на танцевальный конкурс.
Автобус с детьми разбился 30 ноября 2021 года в Ставропольском крае. На трассе столкнулись три машины: грузовик, легковушка и микроавтобус, в котором ехала школьная баскетбольная команда девочек. Пятеро детей погибли, еще 18 человек пострадали, большинство из них тоже дети. Грузовик, поворачивая на дороге, опрокинулся и придавил автобус.
Последняя авария произошла буквально на днях в Калининградской области. 29 ноября автобус, перевозивший детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате травмы получили три человека. В автобусе 39 школьников ехали на экскурсию. Чудом обошлось без детских смертей.
Спустя три года после аварии в Нефтеюганске установили монумент «Дерево жизни». Эта была идея родителей погибших и пострадавших спортсменов. «Древо жизни» выполнено из бронзы, высотой 3,5 метра. В основе композиции — дети на тренировке по спортивной акробатике. В центре — символичное «древо жизни». 6 миллионов рублей на памятник собрали югорчане. Жертвовали не только друзья и знакомые, но и жители других городов.
— Этот памятник мы устанавливали со слезами на глазах. Жизнь преподнесла нам жесточайший урок, мы потеряли самое дорогое. Этот памятник для тех, кто помнит, в назидание: каждый должен нести ответственность за своих детей, не перекладывать ее на других. А для новых чемпионов — это стремление к победе, — сказал отец одного из погибших детей Сергей Калашник.
А в целом годовщины аварии в Нефтеюганске, по словам сестры Вали Жулиной Татьяны проходят тихо. Но у людей есть место, куда можно прийти, положить цветы и вспомнить детей, неоднократно отстаивавших честь Нефтеюганска.
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