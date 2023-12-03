Прыгали на машине, лавочках и мусорке: толпа новосибирцев устроила шумную вечеринку ночью на Вокзальной магистрали

Толпа новосибирцев устроила шумную вечеринку около баров на Вокзальной магистрали, 16 в центре города. Ночное веселье попало на видео, на кадрах видно, как один из отдыхающих прыгает на машине.
Как сообщил в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидец случившегося, сибиряки громко слушали музыку и танцевали примерно в 5 утра в центре Новосибирска. На видео несколько мужчин играют в футбол около входа в бизнес-центр, чуть подальше толпа танцует, прыгая на лавочках, мусорках и автомобиле.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию о случившемся.
Ранее на Вокзальной магистрали рядом с заведением устроили массовую драку. В баре рассказали, что несколько гостей покинули заведение, а на улице началась потасовка уже с большим количеством людей. Похожая драка произошла и в ноябре этого года.