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СрочноТолпа новосибирец танцевала ночью в центре города
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Прыгали на машине, лавочках и мусорке: толпа новосибирцев устроила шумную вечеринку ночью на Вокзальной магистрали

По словам очевидца, инцидент произошел примерно в 5 утра

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Толпу заметили около здания на Вокзальной магистрали, 16

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Толпа новосибирцев устроила шумную вечеринку около баров на Вокзальной магистрали, 16 в центре города. Ночное веселье попало на видео, на кадрах видно, как один из отдыхающих прыгает на машине.

Как сообщил в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидец случившегося, сибиряки громко слушали музыку и танцевали примерно в 5 утра в центре Новосибирска. На видео несколько мужчин играют в футбол около входа в бизнес-центр, чуть подальше толпа танцует, прыгая на лавочках, мусорках и автомобиле.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию о случившемся.

Ранее на Вокзальной магистрали рядом с заведением устроили массовую драку. В баре рассказали, что несколько гостей покинули заведение, а на улице началась потасовка уже с большим количеством людей. Похожая драка произошла и в ноябре этого года.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску сообщили, что в полицию поступало 2 сообщения о громкой музыке по данному адресу, сотрудники патрульно-постовой службы полиции на место выезжали.

После проведения профилактической беседы граждане прекратили противоправное поведение и разошлись. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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ТолпаМузыкаШумВокзальная магистраль
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