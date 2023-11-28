«Пошла ко мне с собакой и палкой»: в Новосибирске хозяйка алабая напала на прохожую после замечания о наморднике — видео

По словам Елены, хозяйка алабая начала ругаться и материться в сторону этой пары, затем затащила своего алабая в машину. А когда увидела, что Елена снимает их конфликт на видео, начала агрессивно кричать и в ее сторону.



— Я ей ответила, что такую породу собак закон обязывает гулять в наморднике, что за это есть ответственность. На что она достала алабая из машины и повела его в мою сторону, стала натравливать его и угрожать, что сейчас спустит его и он загрызает меня и мою собаку, — вспоминает женщина. — Опасаясь за свою жизнь и жизнь собаки, я решила уйти подальше. Через некоторое время обернулась назад и увидела, как этот человек приближается ко мне с палкой в руках.