«Пошла ко мне с собакой и палкой»: в Новосибирске хозяйка алабая напала на прохожую после замечания о наморднике — видео

27 ноября в Октябрьском районе Новосибирска хозяйка алабая напала с палкой на прохожую, которая сделала ей замечание про отсутствие намордника на такой собаке. После конфликта женщина обратилась в полицию и вызывала скорую помощь — врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.
Конфликт произошел днем недалеко от дома 27/3 на улице Кирова. Елена шла со своей маленькой собакой породы Сиба-ину, в руках были пакеты с продуктами.
— Увидев идущую впереди девушку с белым алабаем без намордника, я свернула с тропинки на дорогу, проходящую вдоль дома, — рассказала НГС Елена (фамилию она попросила не указывать в публикации). — Через две минуты я увидела, как алабай сорвался с поводка и напал на собаку средней породы, которая шла с парой.
По словам Елены, хозяйка алабая начала ругаться и материться в сторону этой пары, затем затащила своего алабая в машину. А когда увидела, что Елена снимает их конфликт на видео, начала агрессивно кричать и в ее сторону.
— Я ей ответила, что такую породу собак закон обязывает гулять в наморднике, что за это есть ответственность. На что она достала алабая из машины и повела его в мою сторону, стала натравливать его и угрожать, что сейчас спустит его и он загрызает меня и мою собаку, — вспоминает женщина. — Опасаясь за свою жизнь и жизнь собаки, я решила уйти подальше. Через некоторое время обернулась назад и увидела, как этот человек приближается ко мне с палкой в руках.
Елена говорит, что женщина накинулась на нее, несколько раз ударила палкой по голове. Елене удалось забрать палку и прекратить удары. Через некоторое время подошел сын хозяйки алабая и начала также нецензурно выражаться в сторону Елены.
Когда мать и сын отошли, пострадавшая позвонила брату и в полицию. Сначала женщина решила, что обойдется без помощи медиков, но, когда увидела кровь на одежде, позвонила в скорую.
— В это время хозяйка алабая подошла за очками, которые уронила, продолжая матерится, оскорблять и угрожать мне. Мимо проходил мужчина, я попросила его постоять рядом, чтобы она не напала на меня. Потом она ушла, забрав очки. Ко мне подошла сотрудница аптеки и оказалась помощь, — перечислила порядок событий Елена.
Врачи поставили ей диагноз сотрясение мозга (копии документов есть в распоряжении редакции НГС), Елена написала заявление в полицию и решила предать инцидент огласке.
— По факту конфликта женщин в Октябрьском районе. Заявление принято, пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — подтвердили пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В начале года в Новосибирске 16-летнюю девушку избили после того, как она сделала замечание мужчине, который выгуливал хаски. Перед этим крупная собака напала на йоркширского терьера, с которым гуляла школьница.