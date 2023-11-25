Пассажиров рейса Новосибирск — Челябинск развозят по гостиницам — истории очевидцев

По словам одного из пассажиров рейса, люди около часа ждали в самолете, а потом примерно 2,5 часа в аэропорту. В гостиницы отвозили примерно по 15–20 человек.



— Думаю, человек 50 еще точно есть. Как я понимаю, работники аэропорта делают всё возможное, — сообщил мужчина примерно в 13:30 по новосибирскому времени.

