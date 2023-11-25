Пассажиров рейса Новосибирск — Челябинск развозят по гостиницам — истории очевидцев

Большую часть пассажиров самолета из Новосибирска, который экстренно приземлился в Челябинске, увезли в гостиницы. Об этом анонимно рассказали два читателя НГС.
По словам одного из пассажиров рейса, люди около часа ждали в самолете, а потом примерно 2,5 часа в аэропорту. В гостиницы отвозили примерно по 15–20 человек.
— Думаю, человек 50 еще точно есть. Как я понимаю, работники аэропорта делают всё возможное, — сообщил мужчина примерно в 13:30 по новосибирскому времени.
Примерно в 13:40 еще один пассажир заявил редакции, что «вроде как всех забрали и разместили».
— Часть пассажиров быстро потерялись после того, как пришлось прождать больше часа. Сейчас в последнем автобусном рейсе на размещение едут все оставшиеся пассажиры — те, кто согласился на гостиницу, не остался в здании аэропорта, не сдал билет и так далее, — рассказал мужчина.
Ситуацию с размещением прокомментировали в пресс-службе аэропорта Челябинска следующим образом:
— Сейчас некоторые гостиницы переполнены, некоторые — заняты. Поэтому авиакомпания ищет самые быстрые методы, чтобы найти свободные места в гостиницах, поэтому частями пассажиры отправляются. Но отправляются в принципе все пассажиры. Сейчас уже 16 пассажиров, и минут через 5 еще примерно 40. Обязательно все будут отправлены по разным гостиницам, и всех их потом оттуда заберут.
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