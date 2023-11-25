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Самолет из Новосибирска совершил экстренную посадку в Челябинске

Одной из пассажирок стало плохо, ее забрали врачи

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Пассажиры сейчас находятся в аэропорту Челябинска

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Самолет Новосибирск — Сочи в субботу, 25 ноября, совершил экстренную посадку в Челябинске. Как сообщили пассажиры, одной из женщин стало плохо на борту, и капитан экипажа принял решение посадить самолет.

— Мы летели из Новосибирска в Сочи. Вылетели в 6:15 по нашему времени, половину пути пролетели, и женщине на борту стало плохо, самолет совершил посадку, — рассказал пассажир самолета Максим. — Слава богу, женщина осталась живая. Сюда сразу направили бригаду скорой помощи, ей стало лучше.

Информацию об экстренной посадке рейса № 472 из-за плохого самочувствия пассажира подтвердили в аэропортах Сочи и Челябинска.

Пока пассажиры находятся в аэропорту имени Курчатова

Пока пассажиры находятся в аэропорту имени Курчатова

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Когда удастся полететь дальше, они не понимают

Когда удастся полететь дальше, они не понимают

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Когда самолет вылетит дальше, пассажиры пока не понимают. По словам Максима, около часа после приземления пассажиров держали в самолете, затем привезли в здание аэропорта.

— Людей 200 человек, мы в аэропорту сейчас находимся, а представители компании ясного ответа не дают, когда они нас смогут отправить дальше, — пожаловался Максим. — Они нас на 10 часов хотят в какой-то гостинице разместить и постепенно отправлять, но это дополнительные траты и время наше, понимаете?

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области. На борту никто не пострадал. Пассажирам выплатили компенсации на общую сумму 15,8 миллионов рублей.

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Экстренная посадка самолетаНовосибирскСочи
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