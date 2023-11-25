Самолет из Новосибирска совершил экстренную посадку в Челябинске

— Мы летели из Новосибирска в Сочи. Вылетели в 6:15 по нашему времени, половину пути пролетели, и женщине на борту стало плохо, самолет совершил посадку, — рассказал пассажир самолета Максим. — Слава богу, женщина осталась живая. Сюда сразу направили бригаду скорой помощи, ей стало лучше.

