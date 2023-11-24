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Сумка не влазит на полку: пассажиры поругались со стюардессами из-за багажа — рейс из Стамбула в Новосибирск задержан

Самолет вылетел позже на два часа

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Самолет должен был вылететь в 11:45 местного времени

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В Стамбуле рейс авиакомпании S7 до Новосибирска задержали, так как пассажиры и бортпроводниками поспорили из-за размещения багажа в самолете. Как сообщил редакции НГС владелец паблика «АСТ-54», Виталий Полищук, который находился в этот момент на борту, самолет должен был вылететь в 11:45 местного времени. По итогу задержка составила 2 часа.

— Полный самолёт, все с чемоданами, сумками и пакетами из дюти-фри. Бортпроводники делают объявление с просьбой размещать ручную кладь с оранжевыми бирками под впереди стоящим креслом. Реакция мужика в серой футболке: улыбается, отрывает оранжевую бирку, оставляет свою сумку на полке и садится в кресло, — пояснил Полищук.

Кусок конфликта Виталий снял на видео: там заметно, что женщина пытается убрать на верхнюю полку сумку с оранжевым ярлычком. Когда бортпроводник попросила ее разместить багаж под сиденьем, пассажирка начинает утверждать, что сумка туда не влезет и ей неудобно будет сидеть во время полета.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Виталий Полищук

Как отметил Полищук, в итоге после скандала между пассажирами и бортпроводниками самолет вылетел лишь в 13:40.

Корреспондент НГС направил запрос в S7 Airlines за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

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