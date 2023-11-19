Под Красноярском ураган сорвал крышу с больницы

В Сухобузимском районе сильный ветер сорвал крышу с местной больницы, сообщили NGS24.RU читатели.
При этом больница работает в штатном режиме, сообщил краевой депутат Илья Зайцев со ссылкой на главного врача. Эвакуация, по его словам, не требуется.
В понедельник бригады начнут разбирать завалы, параллельно оценят объем и стоимость необходимых работ.
19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.