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Под Красноярском ураган сорвал крышу с больницы

Устранять последствия начнут завтра

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Несмотря на небольшой срыв, больница работает в штатном режиме

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В Сухобузимском районе сильный ветер сорвал крышу с местной больницы, сообщили NGS24.RU читатели.

При этом больница работает в штатном режиме, сообщил краевой депутат Илья Зайцев со ссылкой на главного врача. Эвакуация, по его словам, не требуется.

В понедельник бригады начнут разбирать завалы, параллельно оценят объем и стоимость необходимых работ.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сухобузимский сельсовет

19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.

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