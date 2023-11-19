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Ураган в СибириОнлайн-трансляция

Мощный ураган разносит регионы Сибири — следим за погодой в режиме онлайн

В некоторых областях есть погибшие

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Сильный ветер валит деревья

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19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.

Павел Пешков

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Ветер продолжает срывать крыши с домов в Новокузнецке.

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Павел Пешков

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А такая ситуация произошла в городе Белово Кемеровской области. Ветер сорвал крышу с жилого дома и разбросал части кровли по двору.

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Павел Пешков

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В регионе бушует сильный ветер 

В регионе бушует сильный ветер 

Также в Барнауле частично отключали электричество. А в одном из районов дерево упало на пассажирский автобус.

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Павел Пешков

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В Алтайском крае также свирепствует сильный ураган, в результате которого падают деревья, а крыши домов сносит. Жители Барнаула и Заринска Алтайского края публикуют последствия штормового ветра в социальных сетях.

Крыши слетели со зданий Барнаула, Новоалтайска и Заринска

Крыши слетели со зданий Барнаула, Новоалтайска и Заринска

На улице Малахова в Барнауле во дворе дома № 29 ломались и падали деревья, упали деревья и в Новоалтайске возле администрации. Многие автомобили оказались повреждены, а въезд во двор оказался перекрыт. Еще одно дерево упало на припаркованную на газоне машину на Новосиликатном. На Ядринцева уронило ветром билборд. Еще один баннер в городе сорвало с билборда и отнесло на движущийся трамвай. На трассе в районе Сорокино дерево врезалось в автобус при падении.

А так выглядят упавшие деревья в Новоалтайске

А так выглядят упавшие деревья в Новоалтайске

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Павел Пешков

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Многие микрорайоны остаются без света

Многие микрорайоны остаются без света

А так выглядит аптека на улице Павлова в Красноярске. Сильный ветер почти полностью снес крышу и раскидал обломки по двору

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Павел Пешков

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Колледж на Курчатова, где ветер повредил крышу

Колледж на Курчатова, где ветер повредил крышу

В Красноярске сильный ветер повредил более 50 объектов. Об этом сообщили в мэрии. Среди них и жилые дома, и соцучреждения, и улично-дорожная сеть. В нескольких районах отключена электроэнергия.

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Павел Пешков

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В соседнем Красноярске ураган буквально разносит город в клочья. Порывы ветра достигают 33 метров, несколько районов остались без электричества, из-за сильного ветра крыши слетают с домов.

Наши коллеги из NGS24.RU в режиме онлайн следят за буйством стихии.

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Павел Пешков

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В Новокузнецке из-за погоды на ТЦ «Сити Молл» сорвало вывеску магазина «Спортмастер», которая придавила женщину. Видео случившегося было опубликовано в соцсетях, передают наши коллеги из NGS42.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Кузбасс» / Telegram.org

Очевидцы сообщили в соцсетях, что прохожие помогли вытащить горожанку из-под вывески и вызвали скорую. Медики приехали уже через пару минут. Уточняется также, что женщина была жива, но находилась без сознания.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса NGS42.RU сообщили, что пострадавшей женщине 59 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Павел Пешков

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В Заводском районе Новокузнецка из-за непогоды в воскресенье, 19 ноября, тополь упал на машину. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Кузбасс» / Telegram.org

Информацию из соцсетей нам подтвердил источник. Он уточнил, что дерево упало в момент движения автомобиля, два человека погибли.

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