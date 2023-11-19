Мощный ураган разносит регионы Сибири — следим за погодой в режиме онлайн

Ветер продолжает срывать крыши с домов в Новокузнецке.
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А такая ситуация произошла в городе Белово Кемеровской области. Ветер сорвал крышу с жилого дома и разбросал части кровли по двору.
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Также в Барнауле частично отключали электричество. А в одном из районов дерево упало на пассажирский автобус.
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В Алтайском крае также свирепствует сильный ураган, в результате которого падают деревья, а крыши домов сносит. Жители Барнаула и Заринска Алтайского края публикуют последствия штормового ветра в социальных сетях.
На улице Малахова в Барнауле во дворе дома
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А так выглядит аптека на улице Павлова в Красноярске. Сильный ветер почти полностью снес крышу и раскидал обломки по двору
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В Красноярске сильный ветер повредил более 50 объектов. Об этом сообщили в мэрии. Среди них и жилые дома, и соцучреждения, и улично-дорожная сеть. В нескольких районах отключена электроэнергия.
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В соседнем Красноярске ураган буквально разносит город в клочья. Порывы ветра достигают
Наши коллеги из NGS24.RU в режиме онлайн следят за буйством стихии.
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В Новокузнецке из-за погоды на ТЦ «Сити Молл» сорвало вывеску магазина «Спортмастер», которая придавила женщину. Видео случившегося было опубликовано в соцсетях, передают наши коллеги из NGS42.RU.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что прохожие помогли вытащить горожанку из-под вывески и вызвали скорую. Медики приехали уже через пару минут. Уточняется также, что женщина была жива, но находилась без сознания.
В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса NGS42.RU сообщили, что пострадавшей женщине
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В Заводском районе Новокузнецка из-за непогоды в воскресенье,
Информацию из соцсетей нам подтвердил источник. Он уточнил, что дерево упало в момент движения автомобиля, два человека погибли.
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