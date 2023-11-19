Мощный ураган разносит регионы Сибири — следим за погодой в режиме онлайн

На улице Малахова в Барнауле во дворе дома № 29 ломались и падали деревья, упали деревья и в Новоалтайске возле администрации. Многие автомобили оказались повреждены, а въезд во двор оказался перекрыт. Еще одно дерево упало на припаркованную на газоне машину на Новосиликатном. На Ядринцева уронило ветром билборд. Еще один баннер в городе сорвало с билборда и отнесло на движущийся трамвай. На трассе в районе Сорокино дерево врезалось в автобус при падении.