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В Новокузнецке ветер сорвал вывеску магазина «Спортмастер» — видео, как она упала на женщину

Сибирячка сейчас в состоянии средней степени тяжести

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Женщину увезли на скорой

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В Новокузнецке из-за погоды на ТЦ «Сити Молл» сорвало вывеску магазина «Спортмастер», которая придавила женщину. Видео случившегося было опубликовано в соцсетях, передают наши коллеги из NGS42.RU.

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Вывеска упала возле ТЦ

Видео: «Инцидент Кузбасс» / телеграм-канал

Очевидцы сообщили в соцсетях, что прохожие помогли вытащить горожанку из-под вывески и вызвали скорую. Медики приехали уже через пару минут. Уточняется также, что женщина была жива, но находилась без сознания.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса NGS42.RU сообщили, что пострадавшей женщине 59 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Момент падения вывески попал на камеру видеорегистратора. Видео опубликовал телеграм-канал Mash Siberia. На видеозаписи мужчина эмоционально прокомментировал произошедшее.

– Просто женщина стояла все. Рядом со мной просто, – отметил очевидец.

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Мужчина высказался о случившемся эмоционально

Видео: Mash Siberia

После случившегося прокуратура Кемеровской области начала проверку. НГС отправил запрос в «Спортмастер» по ситуации.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан не выходить из дома из-за ураганного ветра. Он отметил, что подобной стихии не было с 1978 года. Из-за отсутствия электричества в южной столице Кузбасса не работают трамваи и троллейбусы. Редакция NGS42.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Также НГС рассказывает о том, что происходит с погодой в Новосибирске: читайте нашу трансляцию.

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