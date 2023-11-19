В Новокузнецке ветер сорвал вывеску магазина «Спортмастер» — видео, как она упала на женщину

В Новокузнецке из-за погоды на ТЦ «Сити Молл» сорвало вывеску магазина «Спортмастер», которая придавила женщину. Видео случившегося было опубликовано в соцсетях, передают наши коллеги из NGS42.RU.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что прохожие помогли вытащить горожанку из-под вывески и вызвали скорую. Медики приехали уже через пару минут. Уточняется также, что женщина была жива, но находилась без сознания.
В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса NGS42.RU сообщили, что пострадавшей женщине 59 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Момент падения вывески попал на камеру видеорегистратора. Видео опубликовал телеграм-канал Mash Siberia. На видеозаписи мужчина эмоционально прокомментировал произошедшее.
– Просто женщина стояла все. Рядом со мной просто, – отметил очевидец.
После случившегося прокуратура Кемеровской области начала проверку. НГС отправил запрос в «Спортмастер» по ситуации.
Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан не выходить из дома из-за ураганного ветра. Он отметил, что подобной стихии не было с 1978 года. Из-за отсутствия электричества в южной столице Кузбасса не работают трамваи и троллейбусы. Редакция NGS42.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
Также НГС рассказывает о том, что происходит с погодой в Новосибирске: читайте нашу трансляцию.