freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 89.12
eur 96.77
Тема дняВ Новосибирске началась метель с сильным ветром
Все новости
Все новости

Погода портится: в Новосибирске началась метель с сильным ветром – последствия

Жители города и области публикуют в социальных сетях фото снесенных конструкций

4 090

Строительный знак якобы упал на машину

Поделиться

В Новосибирске днем, 19 ноября, погода после небольшого дождя резко переменилась, начался сильный ветер и снег. Фотографии последствий штормового ветра сибиряки размещают в соцсетях.

А в телеграм-канале «Сибирский Экспресс» читатель сообщил, что в центре города упал забор возле сквера «Крылья Сибири», который находится на реконструкции.

Еще один знак упал в центре неподалеку от Оперного театра

Еще один знак упал в центре неподалеку от Оперного театра

Поделиться

В телеграм-канале «АвтоБердск-плюс» жительница Бердска сообщила, что ветер снес строительный знак в городе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Ветер и снег накрыли Новосибирск

– От ветра упал строительный знак на машину. Сразу с извинениями. Бердск, микрорайон Северный, – сообщила подписчица телеграм-канала.

Из-за ветра в Новосибирске падают дорожные знаки

Из-за ветра в Новосибирске падают дорожные знаки

Поделиться

На Ленина в Новосибирске местный житель заметил, что ветром снесло дорожный знак. Горожане сообщают, что ветер дует довольно сильный.

Береза упала на машину из-за ветра

Береза упала на машину из-за ветра

Поделиться

Читательница НГС сообщила, что сегодня увидела, как дерево упало на припаркованный автомобиль в Новосибирске.

Ранее НГС писал о том, что в соседнем Алтайском крае ситуация более серьезная – там порывами ветра вырывает с корнем деревья, срывает крыши, есть и другие серьезные последствия урагана. Подписчики группы «Инцидент Барнаул»

в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что из-за непогоды даже остановлено движение поездов по направлению в Барнаул.

По теме

ВетерСнегНовосибирскЗнакПогодаПохолодание
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter