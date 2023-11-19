Погода портится: в Новосибирске началась метель с сильным ветром – последствия

В Новосибирске днем, 19 ноября, погода после небольшого дождя резко переменилась, начался сильный ветер и снег. Фотографии последствий штормового ветра сибиряки размещают в соцсетях.
А в телеграм-канале «Сибирский Экспресс» читатель сообщил, что в центре города упал забор возле сквера «Крылья Сибири», который находится на реконструкции.
В телеграм-канале «АвтоБердск-плюс» жительница Бердска сообщила, что ветер снес строительный знак в городе.
– От ветра упал строительный знак на машину. Сразу с извинениями. Бердск, микрорайон Северный, – сообщила подписчица телеграм-канала.
На Ленина в Новосибирске местный житель заметил, что ветром снесло дорожный знак. Горожане сообщают, что ветер дует довольно сильный.
Читательница НГС сообщила, что сегодня увидела, как дерево упало на припаркованный автомобиль в Новосибирске.
Ранее НГС писал о том, что в соседнем Алтайском крае ситуация более серьезная – там порывами ветра вырывает с корнем деревья, срывает крыши, есть и другие серьезные последствия урагана. Подписчики группы «Инцидент Барнаул»
в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что из-за непогоды даже остановлено движение поездов по направлению в Барнаул.