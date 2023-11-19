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Упавшие крыши и повалившиеся деревья: сибиряки публикуют в соцсетях последствия урагана

Некоторые барнаульцы жалуются, что из-за сильного ветра их машины оказались повреждены

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В Алтайском крае дерево врезалось в автобус при падении

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В Алтайском крае в воскресенье, 19 ноября, свирепствует сильный ураган, в результате которого падают деревья, а крыши домов сносит. Жители Барнаула и Заринска Алтайского края публикуют последствия штормового ветра в социальных сетях.

Сибиряки размещают посты в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте». На фото и видео жители региона отмечают, какие происшествия случились в Алтайском крае 19 ноября.

Так, в Барнауле частично отключали электричество. В доме №81 по Красноармейскому проспекту ветром снесло кирпичную кладку над балконом.

А так выглядят упавшие деревья в Новоалтайске

А так выглядят упавшие деревья в Новоалтайске

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На улице Малахова в Барнауле во дворе дома №29 ломались и падали деревья, упали деревья и в Новоалтайске возле администрации. Многие автомобили оказались повреждены, а въезд во двор оказался перекрыт. Еще одно дерево упало на припаркованную на газоне машину на Новосиликатном. На Ядринцева уронило ветром билборд. Еще один банер в городе сорвало с билборда и отнесло на движущийся трамвай.На трассе в районе Сорокино дерево врезалось в автобус при падении.

Крыши слетели со зданий Барнаула, Новоалтайска и Заринска

Крыши слетели со зданий Барнаула, Новоалтайска и Заринска

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В «Мичурин-парке» из-за порыва ветра перевернуло «Газель». Крыша дома рухнула по адресу Партизанская, 169 в Барнауле, по улице Космонавтов, 14 в Новоалтайске. Шифер падал на Телефонной, 46 в Барнауле, кровлю снесло со здания МВД в Заринске, сообщают сибиряки.

В сообществе барнаульцы отмечают, что очень сильно испугались природного явления. Многие обнаружили, что припаркованные машины испорчены.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске ветром сдуло остановку. Это случилось на улице Российской.

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