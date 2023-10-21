«Сдуло ветром»: остановка перевернулась на улице Российской

В новосибирских соцсетях появилась фотография упавшего остановочного павильона. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», сооружение перевернул ветер.
Инцидент произошел в новосибирском Академгородке на улице Российской.
— На улице Российская, в районе остановки «Магазин №12» ветром сдуло остановочный павильон, — указано в сообщении.
Последствия сильного ветра также заметили в Первомайском районе Новосибирска. По информации группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», сегодня днем там рухнуло дерево поперек дороги.
21 октября и ночью 22 октября в Новосибирской области ожидается усиление ветра. Из-за непогоды в региональном управление МЧС России предупредили новосибирцев о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Речь идет о ЧС, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций и других.
Днем 21 октября в Новосибирске со здания на улице Большевистской ветром сорвало крышу. Автомобили объезжали упавший материал по дороге.