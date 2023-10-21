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Тема дняНовосибирец пристал к подросткам на остановке
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«Сдуло ветром»: остановка перевернулась на улице Российской

Кадры опубликовали в соцсетях

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Инцидент произошел в новосибирском Академгородке

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В новосибирских соцсетях появилась фотография упавшего остановочного павильона. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», сооружение перевернул ветер.

Инцидент произошел в новосибирском Академгородке на улице Российской.

— На улице Российская, в районе остановки «Магазин №12» ветром сдуло остановочный павильон, — указано в сообщении.

Последствия сильного ветра также заметили в Первомайском районе Новосибирска. По информации группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», сегодня днем там рухнуло дерево поперек дороги.

21 октября и ночью 22 октября в Новосибирской области ожидается усиление ветра

21 октября и ночью 22 октября в Новосибирской области ожидается усиление ветра

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21 октября и ночью 22 октября в Новосибирской области ожидается усиление ветра. Из-за непогоды в региональном управление МЧС России предупредили новосибирцев о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Речь идет о ЧС, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций и других.

Днем 21 октября в Новосибирске со здания на улице Большевистской ветром сорвало крышу. Автомобили объезжали упавший материал по дороге.

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