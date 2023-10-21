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Крышу здания сорвало на улице Большевистской — видео с места

Рядом ней находятся машины

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Инцидент произошел на Большевистской, 149

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Днем 21 октября в Новосибирске на улице Большевистской сорвало со здания крышу. Как сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошел на Большевистской, 149.

— На Большевистской, 149, у здания ветром сорвало крышу, — указано в сообщении.

В телеграм-канале опубликовали видео с место произошедшего. На кадрах видно, что вблизи упавшего со здания материала находятся машины. Автомобили объезжают рухнувшую крышу по дороге.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Читатель НГС сообщил редакции, что на улице снесло крышу заброшенного здания

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным сервиса 2ГИС, на Большевистской, 149 находится жилой пятиэтажный дом. Читатель НГС сообщил редакции, что на улице снесло крышу заброшенного здания.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 21 октября в Новосибирске ветер будет со скоростью 10–15 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 23 м/с. Накануне синоптики сообщили, что на Новосибирск идет очень сильный ветер и похолодание.

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