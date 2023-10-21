Крышу здания сорвало на улице Большевистской — видео с места

Днем 21 октября в Новосибирске на улице Большевистской сорвало со здания крышу. Как сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошел на Большевистской, 149.
— На Большевистской, 149, у здания ветром сорвало крышу, — указано в сообщении.
В телеграм-канале опубликовали видео с место произошедшего. На кадрах видно, что вблизи упавшего со здания материала находятся машины. Автомобили объезжают рухнувшую крышу по дороге.
По данным сервиса 2ГИС, на Большевистской, 149 находится жилой пятиэтажный дом. Читатель НГС сообщил редакции, что на улице снесло крышу заброшенного здания.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 21 октября в Новосибирске ветер будет со скоростью 10–15 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 23 м/с. Накануне синоптики сообщили, что на Новосибирск идет очень сильный ветер и похолодание.