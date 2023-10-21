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Порывы до 27 м/с: МЧС предупредило о возможном возникновении ЧС из-за сильного ветра

В регионе ожидается усиление ветра

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В регионе прогнозируется усиление западного ветра до 17–22 метров в секунду, местами порывы до 25–27 м/с.

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В ближайшие два дня в Новосибирской области ожидается усиление ветра. Из-за непогоды МЧС предупредило жителей региона о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр, 21 и ночью 22 октября в Новосибирской области прогнозируется усиление западного ветра до 17–22 метров в секунду, местами порывы до 25–27 м/с.

МЧС предупредило, что в регионе могут произойти ЧС, связанные с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций. В ближайшие дни в регионе также возможны срывы кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных, коммунальных служб.

Кроме того, в Новосибирской области возможно возникновение ЧС, связанных с увеличением количества ДТП.

— Находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, — сообщили в ведомстве.

Обо всех происшествиях жителям региона необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218–22–32. Возможно также обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051.

Днем 21 октября в Новосибирске на улице Большевистской сорвало со здания крышу. Место происшествия сняли на видео.

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