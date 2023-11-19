Два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке

В Заводском районе Новокузнецка из-за непогоды в воскресенье, 19 ноября, тополь упал на машину. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

— На Запсибе дерево упало на проезжающую машину. Очевидцы сообщают о двух погибших, — сказано в подписи к видео.