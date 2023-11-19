Два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке

В Заводском районе Новокузнецка из-за непогоды в воскресенье, 19 ноября, тополь упал на машину. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.
— На Запсибе дерево упало на проезжающую машину. Очевидцы сообщают о двух погибших, — сказано в подписи к видео.
Судя по кадрам, дерево вырвало с корнем, оно в буквальном смысле раздавило автомобиль.
Информацию из соцсетей нам подтвердил источник. Он уточнил, что дерево упало в момент движения автомобиля, два человека погибли.
В пресс-службе Следственного комитета Кузбасса корреспонденту NGS42.RU сообщили, что на место выехали сотрудники ведомства, информация уточняется.
Ранее мы писали, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска, которую ветер сорвал с ТЦ «Сити Молл». Она осталась жива, горожанку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан не выходить из дома из-за ураганного ветра. Он отметил, что подобной стихии не было с 1978 года. Из-за отсутствия электричества в южной столице Кузбасса не работают трамваи и троллейбусы. Редакция NGS42.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
Ранее в Новокузнецке из-за погоды на ТЦ «Сити Молл» сорвало вывеску магазина «Спортмастер», которая придавила женщину. Последствия инцидента попало на видео.