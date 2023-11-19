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Два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке

На месте работают следователи

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Трагедия случилась из-за непогоды

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В Заводском районе Новокузнецка из-за непогоды в воскресенье, 19 ноября, тополь упал на машину. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

— На Запсибе дерево упало на проезжающую машину. Очевидцы сообщают о двух погибших, — сказано в подписи к видео.

Судя по кадрам, дерево вырвало с корнем, оно в буквальном смысле раздавило автомобиль.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Инцидент Кузбасс»

Информацию из соцсетей нам подтвердил источник. Он уточнил, что дерево упало в момент движения автомобиля, два человека погибли.

В пресс-службе Следственного комитета Кузбасса корреспонденту NGS42.RU сообщили, что на место выехали сотрудники ведомства, информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска, которую ветер сорвал с ТЦ «Сити Молл». Она осталась жива, горожанку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан не выходить из дома из-за ураганного ветра. Он отметил, что подобной стихии не было с 1978 года. Из-за отсутствия электричества в южной столице Кузбасса не работают трамваи и троллейбусы. Редакция NGS42.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Ранее в Новокузнецке из-за погоды на ТЦ «Сити Молл» сорвало вывеску магазина «Спортмастер», которая придавила женщину. Последствия инцидента попало на видео.

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