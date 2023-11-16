«Последний раз выходил на связь вчера»: что известно брату новосибирца, который выжил в ЧП с вездеходом

Ранее НГС писал о том, что транспортер-тягач провалился под лед на реке Ичере в Иркутской области 15 ноября. В результате трагедии 4 человека погибли, 2 выжили. Иркутские следователи возбудили уголовное дело. Уже установили личности всех погибших. Они работали в компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (с 23.08.2023 — АО «Геотек»), сообщал ранее телеграм-канал Baza.

