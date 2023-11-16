«Последний раз выходил на связь вчера»: что известно брату новосибирца, который выжил в ЧП с вездеходом

— Эта авария произошла вчера утром. Не могу сказать точно, куда они ехали, как они там оказались, почему поехали именно по этому пути, пока неизвестно. Знаем, что Андрей и еще один мужчина выжили, четверо погибли, — рассказал сибиряк.
По словам Александра, где именно находится Андрей и в каком он состоянии, остается неизвестным.
— О состоянии Андрея практически ничего не известно, даже на его работе не обладают этой информацией. Я не знаю, где именно он находится, по одним источникам, он в больнице в Иркутске, вроде как жив и здоров, по другим, он вроде как у какой-то буровой вышки. По третьим источникам, он со следователями выехал на место происшествия. Связи с ним нет, последний раз он выходил на связь вчера, — пояснил мужчина.
Александр уточнил, что пока с ним не связывались врачи и полицейские.
Ранее НГС писал о том, что транспортер-тягач провалился под лед на реке Ичере в Иркутской области 15 ноября. В результате трагедии 4 человека погибли, 2 выжили. Иркутские следователи возбудили уголовное дело. Уже установили личности всех погибших. Они работали в компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (с 23.08.2023 — АО «Геотек»), сообщал ранее телеграм-канал Baza.