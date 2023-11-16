За новосибирцем, который выжил в затонувшем вездеходе, отправился вертолет

За жителем Новосибирска Андреем С., который, по предварительным данным, выжил во время ЧП с вездеходом в Иркутской области, вылетел вертолет. Об этом корреспонденту НГС сообщили в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Киренского и Катанского районов Иркутской области.
— Вертолет вылетел со следственно й группой сегодня в 12 часов из Киренска (город в Иркутской области — прим.ред.). Пока вся информация. От нас только вертолет вылетел, — сообщили в ЕДДС Киренского района области.
В ЕДДС Катанского района Иркутской области добавили, что вертолет уже прибыл на место, а следственная группа еще не прибыла.
Ранее НГС писал о том, что транспортер-тягач провалился под лед на реке Ичера в Иркутской области 15 ноября. В результате трагедии 4 человека погибли, 2 — выжили. Иркутские следователи возбудили уголовное дело. Уже установили личности всех погибших. Они работали в компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (с 23.08.2023 — АО «Геотек»), сообщал ранее телеграм-канал Baza.