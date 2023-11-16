За новосибирцем, который выжил в затонувшем вездеходе, отправился вертолет

За жителем Новосибирска Андреем С., который, по предварительным данным, выжил во время ЧП с вездеходом в Иркутской области, вылетел вертолет. Об этом корреспонденту НГС сообщили в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Киренского и Катанского районов Иркутской области.

