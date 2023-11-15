У 32-летней сибирячки изъяли восьмерых детей. В ее доме нашли голову животного и посторонних с алкоголем

Когда они зашли домой, там находились посторонние, которые пили спиртные напитки. 32-летняя мать в это время отсутствовала. Еды тоже не было, в помещении было холодно, по всему дому валялся мусор. На одном из оперативных фото виднеется голова и туша мертвого животного с шерстью.