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У 32-летней сибирячки изъяли восьмерых детей. В ее доме нашли голову животного и посторонних с алкоголем

Детей эвакуировали на аэролодке

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У 32-летней матери жили восемь детей в возрасте от года до 15 лет

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В Енисейском районе Красноярского края полицейские и спасатели 14 ноября изъяли восьмерых детей, находившихся в «социально опасном положении», передают наши коллеги из NGS24.

Дети возрастом от одного года до 15 лет проживали с матерью в труднодоступном селе Усть-Пит. Из администрации района полиции сообщили, что они находятся в опасности. Полицейские и сотрудники МЧС прибыли в село на аэролодке.

Да, это голова

Да, это голова

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Когда они зашли домой, там находились посторонние, которые пили спиртные напитки. 32-летняя мать в это время отсутствовала. Еды тоже не было, в помещении было холодно, по всему дому валялся мусор. На одном из оперативных фото виднеется голова и туша мертвого животного с шерстью.

Весь дом сильно захламлен

Весь дом сильно захламлен

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Мать пришла домой, когда ее начали вызванивать. Женщина была с «глубокого похмелья», 16 ноября она даст показания полицейским. Детей у нее забрали, вывезли на лодке и поместили в спецучреждение. Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении их матери к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родительских обязанностей.

Детей вывезли на аэролодке

Детей вывезли на аэролодке

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Женщина уже привлекалась по этой статье, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Но для изъятия детей раньше причин не было, так как она «пыталась принимать меры к исправлению ситуации в семье», отметили в пресс-службе полиции:

— Вчерашние события не оставили сотрудникам выбора.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что 48-летний отец находится в СИЗО за «преступления в отношении детей». Там уточнили, что четверо детей находятся в больнице, остальные — в социальном центре «Лесосибирский».

В декабре состоится суд по лишению родительских прав.

Дома находились посторонние люди

Дома находились посторонние люди

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В марте НГС рассказывал о том, как у женщины, которая вывела дочь на прогулку в одном платье, временно изъяли детей и поместили их в специализированный центр.

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