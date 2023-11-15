У 32-летней сибирячки изъяли восьмерых детей. В ее доме нашли голову животного и посторонних с алкоголем

В Енисейском районе Красноярского края полицейские и спасатели 14 ноября изъяли восьмерых детей, находившихся в «социально опасном положении», передают наши коллеги из NGS24.
Дети возрастом от одного года до 15 лет проживали с матерью в труднодоступном селе Усть-Пит. Из администрации района полиции сообщили, что они находятся в опасности. Полицейские и сотрудники МЧС прибыли в село на аэролодке.
Когда они зашли домой, там находились посторонние, которые пили спиртные напитки.
Мать пришла домой, когда ее начали вызванивать. Женщина была с «глубокого похмелья»,
Женщина уже привлекалась по этой статье, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Но для изъятия детей раньше причин не было, так как она «пыталась принимать меры к исправлению ситуации в семье», отметили в пресс-службе полиции:
— Вчерашние события не оставили сотрудникам выбора.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что 48-летний отец находится в СИЗО за «преступления в отношении детей». Там уточнили, что четверо детей находятся в больнице, остальные — в социальном центре «Лесосибирский».
В декабре состоится суд по лишению родительских прав.
В марте НГС рассказывал о том, как у женщины, которая вывела дочь на прогулку в одном платье, временно изъяли детей и поместили их в специализированный центр.