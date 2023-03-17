Изъяли детей у женщины, которая вывела дочь гулять на улицу в платье в Новосибирске

У женщины, которая вывела дочь на прогулку в одном платье 15 марта в Новосибирске, временно изъяли обоих детей и поместили их в специализированный центр. Об этом НГС рассказала уполномоченный по права ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

