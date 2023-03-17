Изъяли детей у женщины, которая вывела дочь гулять на улицу в платье в Новосибирске

У женщины, которая вывела дочь на прогулку в одном платье 15 марта в Новосибирске, временно изъяли обоих детей и поместили их в специализированный центр. Об этом НГС рассказала уполномоченный по права ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
— Действительно, такое решение было принято службами профилактики в интересах детей. Эта временная мера, пока их мама проходит обследование. Подчеркну, что она и ранее попадала в поле зрение ПДН, но, видимо, выводов необходимых не сделала, — рассказала Надежда Болтенко.
Степень вменяемости женщины и ее способность заботиться о детях установят специалисты. До их решения дети останутся в специализированном центре.
Напомним, широкое обсуждение вызвало фото, на котором видно, как полураздетую девочку на прогулке сопровождает мама. Автору снимка она заявила, что девочке нужно позагорать и это неопасно, так как девочка закаленная. Полиция начала доследственную проверку.
В конце февраля в соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором женщина нападает на ребенка на детской площадке. Мама мальчика написала заявление в полицию.