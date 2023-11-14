Остался только металлолом: в Новосибирской области КАМАЗ бросился наперерез поезду — фото и видео с места

В Новосибирской области во вторник утром,
Судя по фотографиям и видео, опубликованным в группе издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте», грузовик получил критические повреждения. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начали проверку по этому поводу, сообщили в ведомстве.
— По предварительным данным, столкновение произошло около
Грузовик выехал на железнодорожный переезд. Из-за ДТП вагоны не сошли, поезда продолжили движение без задержек.
Как уточнили в группе издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на станции Зубково. Водитель КАМАЗА ехал со стороны Купино, нарушил правила и выехал под проходящий мимо поезд. К счастью, водитель не пострадал.
На видео, опубликованном в группе, очевидец сообщает, что водитель грузовика сбил опору, при этом остался жив. Вокруг остались обломки металлолома. Водитель после инцидента пытался достать из кабины права.
Ранее НГС писал о том, что столкновение произошло ранним утром в Новосибирске на Вокзальной магистрали. Там кроссовер столкнулся с автобусом. Авария произошла на автобусной остановке К счастью, никто не пострадал.