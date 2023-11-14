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СрочноГрузовик выехал наперерез поезду. Видео с места
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Остался только металлолом: в Новосибирской области КАМАЗ бросился наперерез поезду — фото и видео с места

Водитель остался жив после инцидента

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Судя по фотографиям и видео, грузовик получил критические повреждения

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В Новосибирской области во вторник утром, 14 ноября, на перегоне Зубково — Краснозерское на железной дороге КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом.

Судя по фотографиям и видео, опубликованным в группе издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте», грузовик получил критические повреждения. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начали проверку по этому поводу, сообщили в ведомстве.

— По предварительным данным, столкновение произошло около 11 утра на регулируемом железнодорожном переезде на Западно-Сибирской железной дороге, — прокомментировали в транспортной прокуратуре.

На месте происшествия остались груды металлолома

На месте происшествия остались груды металлолома

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Грузовик выехал на железнодорожный переезд. Из-за ДТП вагоны не сошли, поезда продолжили движение без задержек.

Как уточнили в группе издания «Краснозерская Новь» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на станции Зубково. Водитель КАМАЗА ехал со стороны Купино, нарушил правила и выехал под проходящий мимо поезд. К счастью, водитель не пострадал.

На видео, опубликованном в группе, очевидец сообщает, что водитель грузовика сбил опору, при этом остался жив. Вокруг остались обломки металлолома. Водитель после инцидента пытался достать из кабины права.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Краснозерская Новь» / Vk.com

Ранее НГС писал о том, что столкновение произошло ранним утром в Новосибирске на Вокзальной магистрали. Там кроссовер столкнулся с автобусом. Авария произошла на автобусной остановке К счастью, никто не пострадал.

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