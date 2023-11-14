Неожиданное столкновение: Infiniti влетел под ПАЗик возле новосибирского ЦУМа — автомобиль впечатался в автобус

В Новосибирске утром 14 ноября неподалеку от ЦУМа на Вокзальной магистрали кроссовер Infiniti врезался в стоящий на автобусной остановке ПАЗ.
Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Автобус обслуживает маршрут №75, который следует по маршруту «Ключ-Камышенское плато — поселок Северный».
На фотографиях, размещенных в сообществе, видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, его переднюю часть полностью смяло. Повреждений у автобуса на фото не заметно.
Свидетели ДТП не располагают информацией о подробностях аварии и о том, есть ли пострадавшие. Корреспондент НГС обратилась за комментариями из-за случившегося в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом. В результате столкновения никто не пострадал.
Ранее НГС писал о том, что ночью 13 ноября на Октябрьском мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП. Сразу 5 машин столкнулись между собой.