Делу о гибели 9 человек на Камчатке: директор новосибирской турфирмы получил срок в колонии

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор директору новосибирской туристической фирмы ООО «Экстрим тайм» Андрею Степанову по делу о гибели альпинистов на Камчатке.
Степанов признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц), сообщает прокуратура Камчатского края. Ему назначили 4 года в колонии общего режима.
В суде установлено, что Степанов знал о запрете туров на вулкан Ключевская Сопка, но разместил рекламу о восхождении. Наобъявление откликнулись 10 человек, они заплатили около миллион. Туристы собрались из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев.
— По условиям соглашения туристы самостоятельно прибыли на территорию Камчатки, разместились, а после прошли инструктаж с нанятыми Степановым сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко, — передают в прокуратуре.
30 августа 2022 года группа отправилась в поход без разрешения природного парка, по неутвержденному маршруту с Мищенко и Алабугиным. 3 сентября 2022 года на высоте 4 тыс. метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь.
Мищенко и 8 туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. метров, которую преодолеть не смогли и решили вернуться. По пути назад они сорвались с ледового склона. Один из туристов погиб от травм, остальные вместе с проводником после падения не смогли двигаться и умерли от переохлаждения. Второго проводника и двух туристов эвакуировали через несколько дней, когда спасатели смогли преодолеть погодные условия.
Когда началось расследование адвокат Андрея Степанова просил суд о домашнем аресте, но новосибирца отправили в СИЗО, а затем конвоировали на Камчатку.
В июне этого года стало известно, что директор турфирмы признал вину и раскаялся в преступлении.
Ивана Алабугина арестовали после прохождения лечения, в ноябре 2022 года. В августе 2023 года прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по той же статье, что и Степанову.
В этом сентябре, когда трагедии на Камчатки исполнился год, НГС вспоминал хронологию событий, которые развернулись после инцидента — подробности можно почитать здесь.