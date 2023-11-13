Делу о гибели 9 человек на Камчатке: директор новосибирской турфирмы получил срок в колонии

В июне этого года стало известно, что директор турфирмы признал вину и раскаялся в преступлении.



Ивана Алабугина арестовали после прохождения лечения, в ноябре 2022 года. В августе 2023 года прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по той же статье, что и Степанову.

