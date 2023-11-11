Сотрудников школы в Татарске проверят на халатность — в учреждении побили 11-летнюю девочку

Следователи проверят сотрудников школы в Татарске Новосибирской области на халатность. В учебном учреждении 13-летний школьник ногой ударил по голове пятикласснице.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, после случившегося избиения 11-летней девочки начали доследственную проверку.
— В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
Ранее мама пострадавшей девочки рассказала НГС, что 8 ноября в учебном учреждении ее дочку ударил ногой по голове 13-летний ученик той же школы. Мальчик попал пострадавшей по левой стороне головы, задел челюсть, ухо и висок. Сейчас пятиклассница, по словам Елены, находится в больнице, в отделении хирургии, врачи оставили девочку под наблюдением.
Недавно в поселке под Новосибирском, один мальчик напал на другого, конфликт перерос в ссору родителей, а в ситуацию вмешалась прокуратура.