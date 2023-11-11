Заколдованный перекресток. На углу Кошурникова и Фрунзе автобус с пассажирами снес легковушку — видео, на котором плохо все

В Новосибирске, как впрочем и в других городах, есть по-настоящему заколдованные места, где машины будто тянет навстречу друг другу. Одним из таких совершенно точно является перекресток улиц Кошурникова и Фрунзе в Дзержинском районе. Машины бьются там регулярно, порой трагически, порой смешно... а иногда видео с кадрами аварии хочется пересматривать снова и снова, чтобы понять: соблюдает ли в нашем городе ПДД хоть кто-то. Запись этой аварии журналисты НГС посмотрели с автоюристом Марией Соловьевой и попытались понять, кто виноват в ДТП (спойлер: так сразу и не скажешь).
Это видео попало в объектив уличной камеры наблюдения совсем недавно: ДТП произошло в четверг, 9 ноября 2023 года. Пассажирский автобус едет прямо, в этот момент легковой автомобиль аккуратно, но очень неспешно поворачивает налево. А автобус все еще едет.
Казалось бы, итог немного предсказуем: тяжелый общественный транспорт тормозит маленькой легковушке прямо в бок. Получившаяся конструкция перегораживает проезжую часть, начинает собираться пробка. Но остальные участники дорожного движения не собираются тратить свое время в пошлом заторе на Фрунзе и находят альтернативный путь.
Разбираться в причинах аварии будут сотрудники ГИБДД. Сетевым же экспертам в этот раз было непросто: ракурс не дает понять, какой свет в момент аварии горел водителю автобуса, а какой — его оппоненту на личном автомобиле (но это не значит, что сетевые эксперты не стараются).
— Ошибка большая, что водитель легковушки начал тормозить, а не продолжил движение, — предположил подписчик паблика АСТ-54 Александр К.
— Ошибка, что он поддался стадному инстинкту и полез за всеми, забыв, что встречному потоку все еще [горит] зеленый, просто не было машин, — не согласен с ним пользователь под ником Алекс.
— Красный как раз горит встречному потоку! — немедленно возражают другие автолюбители.
В том, что этот вопрос ключевой, уверена и автоюрист Мария Соловьева:
— Здесь нужно видеть светофор, — говорит автоюрист. — Судя по действиям двух попуток автобуса в левых рядах, ему горел красный. А в остальном ситуация очень простая: при повороте налево водитель обязан всех пропустить (если только он не двигался на зелёный в данном случае), автобус двигался по главной (если только не на запрещающий красный).
А вот с теми водителями, которые решили не собирать пробку, ситуация гораздо проще. Несмотря на то, что при определенных стечениях обстоятельств объезжать ПДД можно даже по встречке, здесь совсем другой случай.
— Объезжать по встречке можно, только если нет другой возможности, — указывает автоюрист. — Фактически так должен был сделать водитель автомобиля, который в нарушение ПДД поехал задним ходом. Он завершал маневр, и его транспортное средство было уже на встречной полосе. Остальные вполне могли проехать 100 метров в прямом направлении, там развернуться и спокойно, никому не мешая, поехать, обратно.
При этом, по словам автоюриста, поведение объезжающих водителей останется в сердцах новосибирцев, но не в протоколах ГИБДД. Если бы экипаж ДПС дежурил на перекрестке, автомобилистов могли бы остановить, но только для того, чтобы пресечь нарушение. Специально же искать их никто не станет.
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