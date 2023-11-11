Заколдованный перекресток. На углу Кошурникова и Фрунзе автобус с пассажирами снес легковушку — видео, на котором плохо все

Казалось бы, итог немного предсказуем: тяжелый общественный транспорт тормозит маленькой легковушке прямо в бок. Получившаяся конструкция перегораживает проезжую часть, начинает собираться пробка. Но остальные участники дорожного движения не собираются тратить свое время в пошлом заторе на Фрунзе и находят альтернативный путь.



Разбираться в причинах аварии будут сотрудники ГИБДД. Сетевым же экспертам в этот раз было непросто: ракурс не дает понять, какой свет в момент аварии горел водителю автобуса, а какой — его оппоненту на личном автомобиле (но это не значит, что сетевые эксперты не стараются).