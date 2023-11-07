Шестеро парней устраивали фиктивные ДТП в Новосибирске и получали страховые выплаты — их задержали

В Новосибирске задержали шестерых водителей, которые подозреваются в организации фиктивных ДТП. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, мужчины получили выплаты в 1,6 миллион рублей.
Сотрудники уголовного розыска полиции вместе с силовой поддержкой Росгвардии задержали 27-летнего парня, который считается лидером группы, и пятерых новосибирцев в возрасте от 23 до33 лет. Их подозревают в серии мошенничеств в отношении страховой компании.
По версии МВД, группа людей, которые являются автоэкспертами, организовали пять фиктивных ДТП. Пострадавшими становились владельцы дорогих автомобилей, а виновными — собственники транспортных средств со страховкой ОСАГО. После инсценировки и оформления аварии сообщники проводили оценку якобы полученного ущерба. В результате работы такой схемы подельники получили страховые выплаты для возмещения ремонта машин на сумму 1,6 миллионов рублей.
Во время обысков в офисах, а также в местах проживания подозреваемых обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны, компьютеры.
Следователь ГУ МВД по Новосибирской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159.9 УК РФ. Шесть человек заключены под стражу, в отношении их будет избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.
Мошенники придумали новую схему угона аккаунта «Госуслуг». Они представляются сотовым оператором и предлагают «пролонгировать» номер телефона, чтобы его не отдали другому человеку.