«Назвали лохушкой». В России заработала новая схема кражи аккаунтов «Госуслуг»

Мошенники придумали новую схему угона аккаунта «Госуслуг». Они представляются сотовым оператором и предлагают «пролонгировать» номер телефона, чтобы его не отдали другому человеку.
Такой случай уже был зафиксирован в Екатеринбурге, рассказывают наши коллеги из E1.RU.
— Я была дома, поступил звонок из Московской области — я, естественно, не беру. Потом опять. Третий был из Свердловской, я взяла. Девушка сказала, что звонит «Мотив». Рассказала, что номер старый, больше десяти лет, и его необходимо пролонгировать, — рассказала Надежда (имя изменено. — Прим. ред.).
Аферисты заявили, что в противном случае его передадут другому абоненту.
— Лжепредставитель сотовой компании пояснила, что пролонгировать абонентский номер можно через сайт «Госуслуги». Для этого нужно только продиктовать код из пришедшего сообщения. Заявительница сама не поняла почему, но выполнила все указания незнакомки. Сразу после этого голос в трубке сменился мужским, который цинично сообщил, что теперь доступ к ее личному кабинету у них в руках. Дерзкий мошенник назвал женщину лохушкой и пообещал набрать на ее имя кредитов, — рассказали подробности в УМВД по Екатеринбургу.
Женщина сразу связалась с техподдержкой «Госуслуг» и банком, чтобы заблокировать свои счета и вернуть украденный аккаунт. Затем обратилась в полицию. К счастью, преступники не успели навредить ей (за исключением морального ущерба и потраченного времени).
Полиция Екатеринбурга вновь предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не сообщать по телефону свои персональные данные, а также коды и пароли из сообщений. Стоит сразу же прекратить беседу, как только вы поняли, что на том конце провода аферист.
Ранее мы рассказывали, как Наша коллега, главред «ИрСити» Зоя Кузнецова столкнулась с телефонным мошенничеством. Неизвестный звонил ей и представлялся следователем.