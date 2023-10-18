«Назвали лохушкой». В России заработала новая схема кражи аккаунтов «Госуслуг»

Аферисты заявили, что в противном случае его передадут другому абоненту.

— Лжепредставитель сотовой компании пояснила, что пролонгировать абонентский номер можно через сайт «Госуслуги». Для этого нужно только продиктовать код из пришедшего сообщения. Заявительница сама не поняла почему, но выполнила все указания незнакомки. Сразу после этого голос в трубке сменился мужским, который цинично сообщил, что теперь доступ к ее личному кабинету у них в руках. Дерзкий мошенник назвал женщину лохушкой и пообещал набрать на ее имя кредитов, — рассказали подробности в УМВД по Екатеринбургу.

