«Тогда сейчас приедет спецназ». Колонка журналистки, которой семь раз звонил «следователь» из Москвы

Разговор с мошенником

— Гражданка Кузнецова, вы получили повестку 4 октября под подпись, 6 октября должны были явиться на допрос. Почему не явились, я вас спрашиваю? — напористо говорил со мной «следователь из Главного следственного управления Следственного комитета России».



— Наш разговор записывается! — грозно предупредил он тут же, не давая мне опомниться.



— Я не получала повестки, — я сразу включаюсь в этот диалог (хотя вообще-то стоило бы переспросить еще раз под запись, что за следователь, какой отдел, какое управление).



— Вы получали повестку под подпись, что вы мне тут говорите. Я спрашиваю, почему не явились? — не сбавляя эмоции, отвечает мне «следователь».



— Давайте так. Я повестку не получала, вообще была в командировке. Хотите вызвать, направьте, пожалуйста, документы в установленном законом порядке, — я уже выдохнула один раз, подозреваю, что происходит что-то не то, и кладу трубку.



Работа главного редактора предполагает, что мне звонят разные люди, в том числе в некоторых случаях это сотрудники правоохранительных органов, поэтому в целом я представляю себе поведение следователей в подобных ситуациях. Это меня и спасло в этот раз. Я уверена, будь на моем месте другой человек, он мог бы и повестись, разговор был очень убедительный.

