Снегопад уносит жизни: трехлетняя девочка и ее родители погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Столкновение грузовика и внедорожника Great Wall на трассе в Тяжинском округе унесло жизни трех человек, в том числе трехлетнего ребенка. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением из-за сильного снегопада, пишет во вторник, 7 ноября , пресс-служба главного управления МВД по Кузбассу.

