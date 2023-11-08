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Снегопад уносит жизни: трехлетняя девочка и ее родители погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Водитель внедорожника не справился с управлением

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На месте аварии работали спасатели, но люди погибли на месте

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Столкновение грузовика и внедорожника Great Wall на трассе в Тяжинском округе унесло жизни трех человек, в том числе трехлетнего ребенка. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением из-за сильного снегопада, пишет во вторник, 7 ноября, пресс-служба главного управления МВД по Кузбассу.

— Водитель автомобиля Great Wall в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Iveco с полуприцепом. Оба транспортных средства вылетели с проезжей части, — говорится в сообщении.

Полуприцеп от удара оторвало, после чего он опрокинулся. От полученных травм на месте скончались 25-летний водитель и двое его пассажиров: 23-летняя женщина и 3-летняя девочка.

Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что из машины людей пришлось доставать сотрудникам МЧС, передает NGS42.

Авария произошла около <nobr class="_">9 утра</nobr> на автодороге «Сибирь»

Авария произошла около 9 утра на автодороге «Сибирь»

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Причины и обстоятельства ДТП выясняются

Причины и обстоятельства ДТП выясняются

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Очевидцы выкладывают фото с места происшествия в соцсетях

Очевидцы выкладывают фото с места происшествия в соцсетях

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Ранее НГС рассказывал, как вечером 6 ноября в Новосибирской области машина «Лада» столкнулась грузовиком. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

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