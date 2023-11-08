Снегопад уносит жизни: трехлетняя девочка и ее родители погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Столкновение грузовика и внедорожника Great Wall на трассе в Тяжинском округе унесло жизни трех человек, в том числе трехлетнего ребенка. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением из-за сильного снегопада, пишет во вторник,
— Водитель автомобиля Great Wall в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Iveco с полуприцепом. Оба транспортных средства вылетели с проезжей части, — говорится в сообщении.
Полуприцеп от удара оторвало, после чего он опрокинулся. От полученных травм на месте скончались
Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что из машины людей пришлось доставать сотрудникам МЧС, передает NGS42.
Ранее НГС рассказывал, как вечером 6 ноября в Новосибирской области машина «Лада» столкнулась грузовиком. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.