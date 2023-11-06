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СрочноВодитель погиб в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»
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Водитель «Лады» погиб в ДТП в Новосибирской области — машина врезалась в грузовик

Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь»

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Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь».

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Вечером 6 ноября в Новосибирской области машина «Лада» столкнулась грузовиком. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло около 21:25 в Болотнинском районе. 43-летний водитель автомобиля ВАЗ- 2107 ехал в сторону Кемерова по обочине встречного направления дороги Р-255 «Сибирь».

— … на 97 км автодороги, при выезде на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем «Мерседес Актрос», — сообщили в ведомстве. — В результате происшествиях водитель автомобиля ВАЗ скончался.

На участке дороги незначительно затруднено движение

На участке дороги незначительно затруднено движение

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На месте дорожно-транспортного происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно -оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства аварии. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке ДТП незначительно затруднено движение.

В конце октября под Новосибирском на Северном обходе автомобиль сбил мужчину. В результате аварии сибиряк скончался.

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