Не заметил в темноте: новосибирец на «Ладе» сбил пешехода на Северном обходе — мужчина скончался

Под Новосибирском 45-летний водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в темноте. Как сообщали в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на Северном обходе.
— 31 октября 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, ехал по Северному обходу в сторону поселка Садового. В пути следования водитель сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.
В результате аварии 51-летний мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии уточняются.
Ранее в Новосибирске автомобиль сбил человека у пешеходного перехода. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.