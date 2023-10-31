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Не заметил в темноте: новосибирец на «Ладе» сбил пешехода на Северном обходе — мужчина скончался

Сибиряк переходил дорогу в неположенном месте

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Обстоятельства аварии уточняются

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Под Новосибирском 45-летний водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в темноте. Как сообщали в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на Северном обходе.

— 31 октября 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, ехал по Северному обходу в сторону поселка Садового. В пути следования водитель сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

В результате аварии 51-летний мужчина скончался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Новосибирске автомобиль сбил человека у пешеходного перехода. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

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