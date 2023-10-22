Автомобиль сбил пешехода в Новосибирске — момент ДТП попал на видео

Вечером 21 октября в Новосибирске автомобиль сбил человека у пешеходного перехода. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
Инцидент произошел на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». Он опубликовал кадры с места ДТП.
По информации телеграм-канала, ДТП произошло на Первомайской вблизи поворота на улицу Героев Революции. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль сбивает человека, а затем останавливается на дороге.
В середине октября автомобиль насмерть сбил мужчину на Петухова в Новосибирске. Момент ДТП также попал на видео.