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СрочноАвтомобиль сбил пешехода в Новосибирске. Видео ДТП
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Автомобиль сбил пешехода в Новосибирске — момент ДТП попал на видео

Авария произошла на улице Первомайской

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Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения

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Вечером 21 октября в Новосибирске автомобиль сбил человека у пешеходного перехода. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». Он опубликовал кадры с места ДТП.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте дорожно-транспортного происшествия находились сотрудники полиции и реанимация.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По информации телеграм-канала, ДТП произошло на Первомайской вблизи поворота на улицу Героев Революции. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль сбивает человека, а затем останавливается на дороге.

В середине октября автомобиль насмерть сбил мужчину на Петухова в Новосибирске. Момент ДТП также попал на видео.

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