Трехлетний мальчик в Красноярском крае съел домашнюю котлету и вскоре умер

В следкоме уточнили, что мать и отец тоже ели это мясо, но чувствуют себя нормально.

Телеграм-канал Shot пишет, что семья благополучная, родители в тот день решили приготовить колбасу. Из остатков фарша, которые были в колбасном шприце, пожарили две котлетки на электрическом гриле. Одну из них дали младшему сыну, который играл на кухне в детском кресле. Почти сразу у него заболел живот, его вырвало. Семья бросилась в сельский ФАП, фельдшер вызвал вертолет для перевозки в районную больницу, но малыш его не дождался.