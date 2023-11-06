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Трехлетний мальчик в Красноярском крае съел домашнюю котлету и вскоре умер

Родители доставили его в сельский ФАП еще живого, но там не смогли ему помочь

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Трагедия произошла в тайге Енисейского района

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В Енисейском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Как сообщает краевой следком, 1 ноября в деревне Айдара около 12 часов дня малыш был дома с мамой, папой, старшими сестрой и тремя братьями. Родители сделали фарш из говядины, дали ребенку домашнюю котлетку, и ему стало плохо.

Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт поселка, где он скончался через 2 часа. Причины смерти устанавливают, назначены экспертизы.

В следкоме уточнили, что мать и отец тоже ели это мясо, но чувствуют себя нормально.

Телеграм-канал Shot пишет, что семья благополучная, родители в тот день решили приготовить колбасу. Из остатков фарша, которые были в колбасном шприце, пожарили две котлетки на электрическом гриле. Одну из них дали младшему сыну, который играл на кухне в детском кресле. Почти сразу у него заболел живот, его вырвало. Семья бросилась в сельский ФАП, фельдшер вызвал вертолет для перевозки в районную больницу, но малыш его не дождался.

Shot также сообщает, что якобы остатки котлеты на полу доел котенок и тоже умер. Оставшиеся ингредиенты изъяли для экспертизы.

Деревня Айдара находится далеко в тайге, там живет порядка 150 человек. До Енисейска — 220 километров по прямой, однако дороги до райцентра нет. В деревню можно попасть только на лодке по реке Кеть или на вертолете.

Ранее супружескую пару из Красноярска обвинили в смерти их младшей дочери. Ребенок умер, не справившись с коронавирусом. Именно такую причину смерти выявили в ходе судебно-медицинской экспертизы. Оказалось, что родители придерживались особого пищевого поведения: не ели мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

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