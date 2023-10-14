«Когда начались хрипы, она дала ей сок»: что известно о сыроедах из Красноярска, которых обвиняют в смерти 2-летней дочки

Супружескую пару из Красноярска обвинили в смерти их младшей дочери. Ребенок умер, не справившись с коронавирусом. Именно такую причину смерти выявили в ходе судебно-медицинской экспертизы. Оказалось, что родители — Денис и Светлана Жителевы — придерживались особого пищевого поведения: не ели мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Весь рацион состоял из не обработанных термически овощей, фруктов, еды неживотного происхождения. К врачам не ходили, прививки не ставили, лечились гомеопатией. Корреспондент NGS24.RU Кадрия Катцина поговорила с представителями силовых ведомств, нутрициологами и врачами, чтобы разобраться в этой трагической истории.
Ребенка лечили дома
Родители-сыроеды из Красноярска попали под уголовное дело из-за смерти их третьей, самой младшей дочки. Семья, по словам следователей, производила впечатление благополучной. Но их пищевые привычки и образ жизни могли повлиять на трагическую смерть — мама и папа лечили детей средствами нетрадиционной медицины. В СК корреспонденту NGS24.RU пояснили, что это была гомеопатия. В апреле этого года двухлетняя девочка заболела. Как и обычно, родители не стали обращаться к врачам. Спустя несколько дней ребенок умер.
— Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Родители не стали обращаться за помощью медиков, лечили ребенка дома, — пояснила представитель СК региона Юлия Арбузова.
Красноярцам предъявили обвинение, но пара заявила, что не согласна с ним, они готовы давать показания, сообщили в прокуратуре Красноярского края. По информации нашего источника, близкого к ситуации, родители считают результаты экспертизы необъективными, но эксперты настаивают, что питание сыграло свою роль в том, что ребенок не смог побороть болезнь. Именно поэтому следователи и возбудили уголовное дело. По версии следствия, у ребенка развилась анемия из-за неправильного питания.
— Когда начались хрипы, она дала ей свежевыжатый апельсиновый сок, — удивляет подробностями наш источник, близкий к ситуации.
По словам следователей, отец и мать отрицают, что они веганы и сыроеды. Говорят, что имели проблемы с ЖКТ, поэтому не употребляли многих продуктов, а детей кормили тем же, что ели сами.
Сейчас в отношении родителей возбудили дело по двум статьям: неисполнение родительских обязанностей и заведомое оставление в опасности. Но, как считает наш источник, родители-сыроеды не получат реальные сроки, хотя по одной из статей им грозит до трех лет лишения свободы.
В семье остались еще две дочери четырех и семи лет. После возбуждения уголовного дела девочек стали проверять медики, они посчитали, что дети находятся в удовлетворительном состоянии, с ними всё в порядке. Дома у семьи хорошие условия, родители по всем параметрам тоже считаются благополучными: на момент, когда всё случилось, у них есть работа — они предприниматели. Доход пары составлял около 150 тысяч рублей в месяц.
По данным прокуратуры региона, органы опеки намерены лишить супругов родительских прав, суд по этому поводу намечен на 30 октября. Но, как сообщил нам осведомленный источник, их вряд ли лишат родительских прав. В целом, как говорит другой наш источник в правоохранительных органах, «родители адекватные, просто у них такой образ жизни».
«Просто остановилось дыхание»
Итак, кто же они? Светлане Жителевой 35 лет. Денису — 36. Они не просто сыроеды. Из их страниц в социальных сетях ясно, что до смерти дочери супруги производили домашние сыродавленные масла. На организацию этого бизнеса они получили государственные субсидии — в общей сложности 440 тысяч рублей. После смерти дочери Жителевы прекратили этим заниматься.
Журналисты NGS24.RU в течение 13 октября много раз пытались связаться с супругами, но звонки они сбрасывали, а на сообщения не отвечали. А потом закрыли свои страницы в запрещенной соцсети.
Только журналистам канала SHOT удалось коротко поговорить с Денисом Жителевым. По его словам, они со Светланой просто не предполагали, что болезнь дочки окажется такой серьезной.
— Мы адекватные родители. Заботились, любили. Там две причины смерти — это коронавирус новой модификации и кахексия. И так как мы не кушаем мясо, сейчас [следователи] склоняются к тому, что мы не кормили и из-за этого ребенок умер. Типа якобы ему не хватило сил справиться. Мы не то чтобы не ходили в больницу, мы просто ходим в гомеопатические клиники. Или остеопатия. То есть со всеми детьми. Если бы знали, что это серьезная болезнь, конечно, мы бы обратились в больницу. Ни температуры, пульс в норме, сердцебиение в норме. Просто была слабость, и всё… Просто остановилось дыхание… Мы детей не кормили [животной пищей], потому что мы сами так питаемся, дети зачаты и рождены в такой среде. Света кормила ее грудным молоком, а в молоке — по-моему, природа так придумала, — много всего, что необходимо, — сказал Денис Жителев каналу SHOT.
После смерти дочери Светлана опубликовала на своей странице видео, на котором супруги развеивают прах ребенка, и пост-прощание:
— Смерть — твоя мать. Возродись через нее. Секс, роды и смерть — это всегда порталы в запредельное, неизвестность… Сердце… В пик солнечного затмения — 20 апреля — я и Денис стали родителями Ангела. Умерла [имя девочки]. Самая младшая доча. История этого перехода дикая, полна магии, и, возможно, читая, трудно поверить. Она пришла в мир форм, как мощная самка ягуара в кругу семьи, природы. И улетела, как птичка, из моих рук в кругу семьи. Ее красивое тело было отдано Огню, кремировалось без отпеваний, церкви
Судя по содержанию аккаунта Светланы, она считает себя женским проводником в «мир свободы и мягкости». Женщина также проводит танцевальные тренинги и практикует различные нетрадиционные процедуры, «изучает энергию».
Дочку Жителевы рожали в ванной. В детский сад старших детей не водили. Самая старшая девочка, по словам нашего источника, не ходит в школу, официально она находится на семейной форме обучения.
Взрослые могут делать с собой что хотят
Известный красноярский педиатр Владимир Чикунов считает, что анемия у ребенка могла возникнуть не только из-за питания, а семья должна была периодически сдавать анализы крови и следить за дефицитом веществ.
Владимир Чикунов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней с курсом ПО КрасГМУ, педиатр, врач высшей категории, гастроэнтеролог, диетолог.
— Данная ситуация, откровенно, вызывает очень много вопросов. Необходимо точно знать: речь идет о вегетарианстве, веганстве или сыроедении? Так как вегетарианство — это система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей. Сыроедение — система питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке. Вегетарианство — это не обязательно сыроедение. Кроме того, даже если рассматривать наличие у ребенка анемии, причин данного состояния может быть несколько, помимо вегетарианства. Если родители наблюдали ребенка у специалистов альтернативной медицины, вне поликлиники — сдавали ли анализы крови? Если семья выбирает данный тип питания и подходит к нему осознанно, контроль за показателями крови обычно проводят регулярно и при необходимости корректируют возможные дефициты с помощью приема специальных препаратов. Вероятность заболеть вирусной инфекцией в ситуации дефицита минералов, естественно, выше. Хочется обратить внимание на то, что, в отличие от взрослых, течение детских болезней нередко идет непредсказуемым образом, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Поэтому требуется тщательное изучение всех материалов и нюансов, чтобы сделать заключение по данной истории, — пояснил врач.
Нутрициолог Ольга Андрейчук тоже считает, что течение болезни ребенка может отличаться от состояния взрослого. К тому же у детей, по ее мнению, не должно быть строгих пищевых ограничений.
Ольга Андрейчук — женский нутрициолог из Тюмени, ароматерапевт, учредитель Фонда «Благотворение» в поддержку женщин с заболеванием «рак груди».
— Вот взрослые, они могут делать со своим здоровьем и со своим питанием всё что угодно. Могут не есть мясо, молочку, как хотят. Что касается детского организма, тут, безусловно, крайне важно, чтобы рацион был сбалансирован. А это значит, что там должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Это должна быть и растительная, и животная пища в обязательном порядке. Потому что организм ребенка, когда он формируется, нуждается в большом количестве углеводов, белков и жиров. То есть это не взрослый организм. Почему ребенок так быстро сгорел, когда заболел? Потому что в детском организме все процессы гораздо быстрее происходят. Если взрослый, допустим, с той же пневмонией может две недели лежать, то ребенок сгорит за сутки. Здесь вообще крайне важно просвещать людей на эту тему. Если родители выбирают путь веганства или вегетарианства, здесь очень аккуратный должен быть подход. И вот в этом случае как можно скорее нужно донести до родителей опасность ситуации именно с детьми, которые в активной фазе роста. Даже в 18 лет рано какие-то ограничения вводить. До 21 года формируется организм, — объяснила Ольга Андрейчук.
Мы следим за развитием событий.