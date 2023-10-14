«Когда начались хрипы, она дала ей сок»: что известно о сыроедах из Красноярска, которых обвиняют в смерти 2-летней дочки

Сейчас в отношении родителей возбудили дело по двум статьям: неисполнение родительских обязанностей и заведомое оставление в опасности. Но, как считает наш источник, родители-сыроеды не получат реальные сроки, хотя по одной из статей им грозит до трех лет лишения свободы.



В семье остались еще две дочери четырех и семи лет. После возбуждения уголовного дела девочек стали проверять медики, они посчитали, что дети находятся в удовлетворительном состоянии, с ними всё в порядке. Дома у семьи хорошие условия, родители по всем параметрам тоже считаются благополучными: на момент, когда всё случилось, у них есть работа — они предприниматели. Доход пары составлял около 150 тысяч рублей в месяц.

