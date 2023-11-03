На Алтае пациент и водитель скорой помощи погибли в ДТП с фурой — машины выбросило в кювет

В Алтайском крае на трассе столкнулись скорая помощь и фура — погиб водитель и пациент. ДТП произошло сегодня, 3 ноября, около 4:00 в районе села Гальбштадт. Обе машины после удара выбросило в кювет.
— На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали, — сообщает прокуратура Алтайского края.
Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело — статья пока не сообщается.
— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. На место происшествия выехал территориальный прокурор, — добавили в ведомстве.
В январе этого года произошла трагедия на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.
В результате четыре человека погибли: фельдшер и водитель скорой, а также водитель и пассажир Mitsubishi.