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На Алтае пациент и водитель скорой помощи погибли в ДТП с фурой — машины выбросило в кювет

Возбуждено уголовное дело

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На месте работают следователи и прокурор

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В Алтайском крае на трассе столкнулись скорая помощь и фура — погиб водитель и пациент. ДТП произошло сегодня, 3 ноября, около 4:00 в районе села Гальбштадт. Обе машины после удара выбросило в кювет.

— На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали, — сообщает прокуратура Алтайского края.

Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело — статья пока не сообщается.

— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. На место происшествия выехал территориальный прокурор, — добавили в ведомстве.

В январе этого года произошла трагедия на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.

В результате четыре человека погибли: фельдшер и водитель скорой, а также водитель и пассажир Mitsubishi.

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