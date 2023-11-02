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Автомобиль врезался в остановку на Октябрьской магистрали — фото с места ДТП

На кадрах можно заметить автомобиль реанимации

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ДТП произошло на Октябрьской магистрали

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Вечером 2 ноября в Новосибирске автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик», ДТП произошло на Октябрьской магистрали.

В сообщении уточнили, что автомобиль Range Rover врезался в опору освещения и остановочный павильон общественного транспорта. В паблике опубликовали фотографии с места аварии.

В паблике опубликовали фотографии повреждений

В паблике опубликовали фотографии повреждений

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На сайте 2ГИС отсутствует информация о дорожно-транспортном происшествии. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Новосибирске 2 ноября начался снегопад. НГС следит за ситуацией на дорогах города в режиме онлайн.

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