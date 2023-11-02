Автомобиль врезался в остановку на Октябрьской магистрали — фото с места ДТП

Вечером 2 ноября в Новосибирске автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик», ДТП произошло на Октябрьской магистрали.
В сообщении уточнили, что автомобиль Range Rover врезался в опору освещения и остановочный павильон общественного транспорта. В паблике опубликовали фотографии с места аварии.
На сайте 2ГИС отсутствует информация о дорожно-транспортном происшествии. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
В Новосибирске 2 ноября начался снегопад. НГС следит за ситуацией на дорогах города в режиме онлайн.