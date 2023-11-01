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Частная скорая приехала быстрее государственной: в центре Новосибирска женщина запнулась о свой костыль и упала

Сибирячка не могла встать до приезда медиков

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Женщина не дождалась государственной скорой помощи

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В Новосибирске днем 1 ноября бабушка, упавшая посреди улицы, прождала скорую помощь около часа. Корреспондент НГС Анастасия Медведева выяснила на месте происшествия, что пожилая женщина упала возле киоска на пересечении Ленина и Урицкого. Пострадавшая запнулась о свой костыль.

Сейчас на месте уже работает государственная скорая, но она ехала час. За это время к пострадавшей успели доехать медики частной скорой помощи.

— Бабушка два раза шейку бедра ломала, сейчас стояла в ларек овощной в очереди. Купила, развернулась и оступилась. Она собиралась пойти в кино со своим правнуком. Первую помощь прохожие оказали, внук и правнук. Потом сын и сноха подъехали. Они все вместе скорую ждали, — передает Анастасия Медведева.

Как уточнила корреспондент НГС, женщина пожаловалась, что замерзла, пока лежала на земле. Пострадавшая не захотела называть имя для публикации.

Журналист НГС обратилась за комментарием к начальнику скорой помощи по Новосибирску, тот попросил письменный запрос.

В августе жительница Новосибирска Надежда Сермолотова чуть не умерла, пока ждала скорую помощь. Женщине спустя неделю после операции стало плохо дома.

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