Частная скорая приехала быстрее государственной: в центре Новосибирска женщина запнулась о свой костыль и упала

В Новосибирске днем 1 ноября бабушка, упавшая посреди улицы, прождала скорую помощь около часа. Корреспондент НГС Анастасия Медведева выяснила на месте происшествия, что пожилая женщина упала возле киоска на пересечении Ленина и Урицкого. Пострадавшая запнулась о свой костыль.
Сейчас на месте уже работает государственная скорая, но она ехала час. За это время к пострадавшей успели доехать медики частной скорой помощи.
— Бабушка два раза шейку бедра ломала, сейчас стояла в ларек овощной в очереди. Купила, развернулась и оступилась. Она собиралась пойти в кино со своим правнуком. Первую помощь прохожие оказали, внук и правнук. Потом сын и сноха подъехали. Они все вместе скорую ждали, — передает Анастасия Медведева.
Как уточнила корреспондент НГС, женщина пожаловалась, что замерзла, пока лежала на земле. Пострадавшая не захотела называть имя для публикации.
Журналист НГС обратилась за комментарием к начальнику скорой помощи по Новосибирску, тот попросил письменный запрос.
В августе жительница Новосибирска Надежда Сермолотова чуть не умерла, пока ждала скорую помощь. Женщине спустя неделю после операции стало плохо дома.