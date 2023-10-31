«Поставили одного против четверых»: новосибирский школьник попал в больницу после тренировки по боксу

— Мальчики, которых поставили против моего ребенка, подошли и сказали, что им было его жалко. Извинились, что они так сделали, — отметила сибирячка.



Когда мальчик вернулся домой, Кристина заметила у него кровоподтеки и синяки на обоих ушах. Также ребенок пожаловался на головную боль и тошноту.



— Мы вызвали скорую, нас увезли в больницу на Вертковскую. Там сыну сделали рентген и врач сказал, что у него сотрясение головного мозга, и его положили в больницу. Сын всё еще находится там, только завтра его выписывают, — рассказала Кристина.