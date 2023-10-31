«Поставили одного против четверых»: новосибирский школьник попал в больницу после тренировки по боксу

Жительница Новосибирска Кристина сообщила, что ее 10-летний сын попал в больницу после тренировки по боксу. Как уточнила сибирячка, инцидент произошел 25 октября в спортивном центре в Западном микрорайоне.
— Сын занимается в этой секции уже четвертый год. Так получилось, что сын не поздоровался с тренером, то ли задумался или еще что, тренер ему сказал: «Ты ничего сказать не хочешь?» Тогда сын поздоровался и пошел переодеваться. На занятии тренер поставил моего ребенка в спарринг сразу против четверых мальчиков. Ребята начали его бить, но тренер не остановил это, а сказал лишь: «Не реви». Это продолжалось 6 раундов, — рассказала НГС Кристина.
По словам женщины, после боя мальчик ушел в раздевалку и там плакал, а другие дети подходили к нему, пытались успокоить и извинялись.
— Мальчики, которых поставили против моего ребенка, подошли и сказали, что им было его жалко. Извинились, что они так сделали, — отметила сибирячка.
Когда мальчик вернулся домой, Кристина заметила у него кровоподтеки и синяки на обоих ушах. Также ребенок пожаловался на головную боль и тошноту.
— Мы вызвали скорую, нас увезли в больницу на Вертковскую. Там сыну сделали рентген и врач сказал, что у него сотрясение головного мозга, и его положили в больницу. Сын всё еще находится там, только завтра его выписывают, — рассказала Кристина.
После инцидента женщина пообщалась с тренером в мессенджере (переписка имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Тренер сообщил ей, что не видит ничего страшного в произошедшем.
— Тренер сказал, что так формирует дисциплину. Всех наказывают и маленьких, и больших. Он заявил, что как считает нужным, так и будет делать, — пояснила женщина.
По словам женщины, после инцидента тренера так и не отстранили от занятий. С ней связалось руководство секции и предложило встретиться, но пока встреча так и не состоялась. Как отметила Кристина, ее сын не хочет забрасывать занятия боксом, но родители планируют перевести ребенка в другое заведение.
После случившегося сибирячка написала заявление в полицию. В пресс-службе регионального МВД подтвердили, что заявление в органы от родителей мальчика поступило. По этому факту проводится проверка.
Корреспондент НГС связался со спортивным центром для комментария по этой ситуации. В учреждении попросили перезвонить завтра и прислать официальный запрос. Журналист направил запрос в центр, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее 10-летняя девочка попала в реанимацию и впала в кому с черепно-мозговой травмой после тренировки по плаванию. По словам матери ребенка, тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания.