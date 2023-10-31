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СрочноЗадержан пациент новосибирской психбольницы
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В Новосибирске два подростка почти полмесяца лежат в больнице: они курили вейп на перемене

В школе проводят служебную проверку

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Подросткам стало плохо почти сразу

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Двое школьников, которые оказались в реанимации после того, как покурили вейп в туалете на перемене, до сих пор находятся в больнице. Об этом говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос редакции НГС.

Двое подростков — 12 и 15 лет пошли в туалет, где им стало плохо. Инцидент произошел в середине октября в школе №19 в Раздольном.

— В настоящее время дети пребывают в медицинском учреждении, устанавливаются обстоятельства произошедшего случая, — ответили на запрос редакции НГС в Министерстве образования Новосибирской области.

В школе проводится служебное расследование. Полиция также проводит проверку.

В прошлом году в городе Бийске Алтайского края умер 12-летний подросток. Известно, что до этого он был в гостях, где курил электронную сигарету.

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