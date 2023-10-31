В Новосибирске два подростка почти полмесяца лежат в больнице: они курили вейп на перемене

Двое школьников, которые оказались в реанимации после того, как покурили вейп в туалете на перемене, до сих пор находятся в больнице. Об этом говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос редакции НГС.
Двое подростков — 12 и 15 лет пошли в туалет, где им стало плохо. Инцидент произошел в середине октября в школе №19 в Раздольном.
— В настоящее время дети пребывают в медицинском учреждении, устанавливаются обстоятельства произошедшего случая, — ответили на запрос редакции НГС в Министерстве образования Новосибирской области.
В школе проводится служебное расследование. Полиция также проводит проверку.
В прошлом году в городе Бийске Алтайского края умер 12-летний подросток. Известно, что до этого он был в гостях, где курил электронную сигарету.