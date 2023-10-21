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«Семьи благополучные»: два подростка покурили вейп в школе и оказались в реанимации в Новосибирске

Школьникам сразу стало плохо

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В школу вызвали скорую и отвезли подростков в больницу

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В Новосибирске двое школьников оказались в реанимации после того, как покурили вейп в туалете на перемене. О происшествии корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полиция сейчас проводит проверку инцидента.

— Семьи у ребят благополучные. Никто на учете не стоял. Видимо, любопытство. Двое ребят — 12 и 15 лет пошли в туалет, покурили вейп. Им стало плохо, — объяснил источник НГС, знакомый с ситуация.

В школу вызвали скорую и отвезли подростков в больницу. Сначала оба лежали в реанимации, сейчас их состояние, по данным источника, уже стабильное.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Информация о происшествии зарегистрирована. Уже опрошены все участники инцидента. Проводится проверка, — ответили на запрос редакции в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Редакция НГС отправила официальный запрос в министерство образования Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В прошлом году в городе Бийске Алтайского края умер 12-летний подросток. Известно, что до этого он был в гостях, где курил электронную сигарету.

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