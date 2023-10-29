Под Новосибирском подрались водители автомобилей — двое в больнице

29 октября в Кольцово Новосибирской области произошла драка водителей. О происшествии заявили в паблике «Подслушано Кольцово (Новосибирск)» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что конфликт заметили на остановке «Торговый павильон».
НГС позвонил на номер телефона, который был указан в посте, с просьбой уточнить подробности происшествия. Журналисту отказали комментировать ситуацию. Между тем источник НГС сообщил, что в результате конфликта два человека попали в больницу, один из них якобы находится в тяжелом состоянии.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту сообщили, что в ведомство поступала информация о дорожном конфликте.
— Зарегистрировано в установленном порядке, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Проводится проверка, — сообщили журналисту в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ведомстве не смогли уточнить подробности дорожного конфликта. НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце октября в Новосибирске произошел конфликт между двумя водителями автомобилей на Бердском шоссе. Словесная перепалка привела к избиению, заявил НГС участник конфликта. Подробности происшествия — в материале.