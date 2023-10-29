Под Новосибирском подрались водители автомобилей — двое в больнице

НГС позвонил на номер телефона, который был указан в посте, с просьбой уточнить подробности происшествия. Журналисту отказали комментировать ситуацию. Между тем источник НГС сообщил, что в результате конфликта два человека попали в больницу, один из них якобы находится в тяжелом состоянии.

