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Под Новосибирском подрались водители автомобилей — двое в больнице

В полиции начали проверку

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Конфликт заметили на остановке «Торговый павильон»

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29 октября в Кольцово Новосибирской области произошла драка водителей. О происшествии заявили в паблике «Подслушано Кольцово (Новосибирск)» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что конфликт заметили на остановке «Торговый павильон».

НГС позвонил на номер телефона, который был указан в посте, с просьбой уточнить подробности происшествия. Журналисту отказали комментировать ситуацию. Между тем источник НГС сообщил, что в результате конфликта два человека попали в больницу, один из них якобы находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту сообщили, что в ведомство поступала информация о дорожном конфликте.

— Зарегистрировано в установленном порядке, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Проводится проверка, — сообщили журналисту в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве не смогли уточнить подробности дорожного конфликта. НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце октября в Новосибирске произошел конфликт между двумя водителями автомобилей на Бердском шоссе. Словесная перепалка привела к избиению, заявил НГС участник конфликта. Подробности происшествия — в материале.

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