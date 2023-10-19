Впечатлительных просят не ходить: в Заельцовском парке нашли труп

Рано утром 19 октября на территории Заельцовского парка был обнаружен труп, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



— На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. За дальнейшим комментарием лучше обратиться в Следственный комитет, — сообщили корреспонденту НГС в полиции.

