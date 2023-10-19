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Впечатлительных просят не ходить: в Заельцовском парке нашли труп

На месте работает полиция

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Обстоятельства смерти человека устанавливаются

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Рано утром 19 октября на территории Заельцовского парка был обнаружен труп, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. За дальнейшим комментарием лучше обратиться в Следственный комитет, — сообщили корреспонденту НГС в полиции.

В региональном управлении СК информацию об обнаружении тела мертвого человека обещали прокомментировать позже.

Жители ближайших к парку жилмассивов активно обсуждают происшествие в мессенджерах. Например, жители улицы Сухарной уточняют, что тело найдено на «тропе, где кормушки», и советуют впечатлительным «не ходить сегодня в лес». В другой группе отмечают, что труп обнаружен у «жёлтой газовой сетки».

В сентябре в городе Болотное в кустах нашли тело мужчины после выкоса травы. Погибшему было 54 года.

Обновлено: В Следственном комитете сообщили, что на территории лесного массива в Заельцовском районе было обнаружено тело мужчины. Следователи сейчас проводят осмотр места происшествия, выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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