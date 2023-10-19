Впечатлительных просят не ходить: в Заельцовском парке нашли труп

Рано утром 19 октября на территории Заельцовского парка был обнаружен труп, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. За дальнейшим комментарием лучше обратиться в Следственный комитет, — сообщили корреспонденту НГС в полиции.
В региональном управлении СК информацию об обнаружении тела мертвого человека обещали прокомментировать позже.
Жители ближайших к парку жилмассивов активно обсуждают происшествие в мессенджерах. Например, жители улицы Сухарной уточняют, что тело найдено на «тропе, где кормушки», и советуют впечатлительным «не ходить сегодня в лес». В другой группе отмечают, что труп обнаружен у «жёлтой газовой сетки».
В сентябре в городе Болотное в кустах нашли тело мужчины после выкоса травы. Погибшему было 54 года.