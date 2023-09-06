Труп мужчины нашли в кустах в Новосибирской области во время выкоса травы

Сотрудники городской службы благоустройства города Болотное Новосибирской области нашли труп 54-летнего мужчины в кустах. Об этом сообщает местно издание «Наши новости Болотное».
Тело нашли на улице Степной при выкосе травы в кустах. Рабочие вызвали на место сотрудников полиции. Как пишет издание «Наши новости Болотное», личность мужчины установили, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Информацию об обнаружении тела в городе Болотное подтвердили НГС в Следственном комитете региона. По информации пресс-службы, сейчас следователи проводят уголовно-процессуальную проверку. Погибшим оказался 54-летний мужчина.
— Следователем проведен осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — объяснили в ведомстве.
Недавно в Карасукском районе Новосибирской области обнаружили труп мужчины в одном из домов. Тело пролежало там несколько месяцев, в том же доме жила и его жена.