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Труп мужчины нашли в кустах в Новосибирской области во время выкоса травы

Следователи начали проверку

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Сейчас устанавливают причину смерти мужчины

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Сотрудники городской службы благоустройства города Болотное Новосибирской области нашли труп 54-летнего мужчины в кустах. Об этом сообщает местно издание «Наши новости Болотное».

Тело нашли на улице Степной при выкосе травы в кустах. Рабочие вызвали на место сотрудников полиции. Как пишет издание «Наши новости Болотное», личность мужчины установили, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Информацию об обнаружении тела в городе Болотное подтвердили НГС в Следственном комитете региона. По информации пресс-службы, сейчас следователи проводят уголовно-процессуальную проверку. Погибшим оказался 54-летний мужчина.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — объяснили в ведомстве.

Недавно в Карасукском районе Новосибирской области обнаружили труп мужчины в одном из домов. Тело пролежало там несколько месяцев, в том же доме жила и его жена.

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