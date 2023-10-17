17-летний мотоциклист насмерть сбил пешехода в Искитимском районе — у водителя не было прав

Вечером 16 октября в Искитимском районе Новосибирской области несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил пешехода. Об этом сообщают в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 19:50. 17-летний водитель без прав ехал на мотоцикле Racer в сторону деревни Бердь.
— Допустил наезд на пешехода, после чего совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, — сообщили в ГИБДД.
Пешеход погиб. Мотоциклист получил различные травмы. По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства.
Еще одна авария с мотоциклистом произошла вчера вечером на перекрестке с Богдана Хмельницкого. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.