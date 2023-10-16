Мотоциклист попал в ДТП на перекрестке с Богдана Хмельницкого

Вечером 16 октября в Новосибирске произошла авария с участием мотоциклиста. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», он попал в ДТП в Калининском районе.
В сообщении указано, что авария произошла на пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД.
Информация о произошедшем также имеется на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии образовалась пробка. Затор зафиксирован на Богдана Хмельницкого около сквера «Победы».
Ночью 14 октября в Новосибирске водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии. Его ищет ГИБДД.