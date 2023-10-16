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СрочноДТП с участием мотоциклиста в Новосибирске
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Мотоциклист попал в ДТП на перекрестке с Богдана Хмельницкого

На месте аварии образовалась пробка

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ДТП произошло в Калининском районе

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Вечером 16 октября в Новосибирске произошла авария с участием мотоциклиста. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», он попал в ДТП в Калининском районе.

В сообщении указано, что авария произошла на пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД.

Информация о произошедшем также имеется на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии образовалась пробка. Затор зафиксирован на Богдана Хмельницкого около сквера «Победы».

На участке ДТП образовалась пробка

На участке ДТП образовалась пробка

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Ночью 14 октября в Новосибирске водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии. Его ищет ГИБДД.

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