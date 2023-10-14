Сибирячка написала «ВКонтакте» Бастрыкину: она с 10 детьми вынуждена жить в доме с гнилыми стенами

Многодетная жительница Новосибирской области обратилась в приемную «ВКонтакте». Она сообщила, что ее малоимущая семья проживает в маленьком доме площадью 30 квадратных метров. В этом доме из-за сырости гниют стены. Женщина также сообщила, что давно стоит в очереди на получение машины. Сибирячка обращалась в органы местного самоуправления. По ее словам, результатов это не принесло.

