Сибирячка написала «ВКонтакте» Бастрыкину: она с 10 детьми вынуждена жить в доме с гнилыми стенами

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию о нарушении прав многодетной семьи. В приемную к руководителю ведомства обратилась мать десятерых детей из Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «Информационный центр СК России».
Многодетная жительница Новосибирской области обратилась в приемную «ВКонтакте». Она сообщила, что ее малоимущая семья проживает в маленьком доме площадью 30 квадратных метров. В этом доме из-за сырости гниют стены. Женщина также сообщила, что давно стоит в очереди на получение машины. Сибирячка обращалась в органы местного самоуправления. По ее словам, результатов это не принесло.
Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о ходе и результатах проверки по сложившейся ситуации. В СУ СК России по Новосибирской области проводят проверку, в центральном аппарате ведомства ситуация на контроле.
Ранее НГС писал о том, что Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией в Бердске. Там в местной школе травят пятиклассника.