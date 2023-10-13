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Под Новосибирском владельца злобной собаки оштрафовали на 15 тысяч: пес погрыз маленького мальчика

У ребенка выявили раны после укусов

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Собака, которая напала на ребенка, живет в соседнем доме

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В Мошковском районе Новосибирской области соседская собака покусала 5-летнего мальчика. Из-за животного наказали хозяина - ему придутся заплатить родителям пострадавшего ребенка 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, собака покусала ребенка возле дома. У мальчика выявили раны левого надплечья, заушной области, правового предплечья, правой голени.

По версии ведомства, хозяин животного не принял меры для безопасного выгула животного. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца деньги за моральный ущерб.

— Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил заявленные прокурором требования, с учетом всех обстоятельств дела взыскал с хозяина собаки в пользу несовершеннолетнего 15 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре региона.

Недавно в Новосибирске собака породы американская акита напала на 14-летнюю школьницу. Животное сильно покусало руку девочки.

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