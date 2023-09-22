Акита набросилась на 14-летнюю девочку в Новосибирске — ребенка у собаки отбили прохожие

— Это все всё произошло на углу моего дома, я делала с сыном уроки. Вдруг за окном я услышала душераздирающие крики, окно выходит как раз на Барьерную, я выскочила в окно и к забору: там девочка, а рядом большая собака, трепет ей руку. Я начала кричать на собаку, отгонять, тут же выскочили соседи, за что им большое спасибо, отогнали собаку! — написала Алёна Бирюля в соцсети.