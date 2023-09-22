Акита набросилась на 14-летнюю девочку в Новосибирске — ребенка у собаки отбили прохожие

В Новосибирске на улице Барьерной собака породы американская акита напала на 14-летнюю школьницу, сильно покусав ее руку. Чтобы отогнать разъяренного пса от девочки, потребовалось несколько человек. О происшествии рассказали несколько очевидцев в местном паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».
— Это все всё произошло на углу моего дома, я делала с сыном уроки. Вдруг за окном я услышала душераздирающие крики, окно выходит как раз на Барьерную, я выскочила в окно и к забору: там девочка, а рядом большая собака, трепет ей руку. Я начала кричать на собаку, отгонять, тут же выскочили соседи, за что им большое спасибо, отогнали собаку! — написала Алёна Бирюля в соцсети.
Акита — японская порода собак крупного размера с двойной шерстью, напоминающую шерсть шпицев. Исторически акита использовалась японцами для охраны или охоты на медведей. Американская акита или акита-кен — еще более крупный смешанный вид.
По сообщению другой местной жительницы Ирины Гориновой, у девочки вырваны куски из правой руки, очки ребенка нашлись потом в траве. Полиция о случившемся узнала из больницы, куда доставили пострадавшую.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении несовершеннолетней, получившей телесные повреждения в результате укуса собаки. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.
Доследственную проверку проводит и новосибирское управление СК, об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.
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